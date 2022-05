Tischtennis : Nur der TV Mehrhoog gewinnt den Relegations-Auftakt

(Symbolfoto) Foto: Pixabay

Niederrhein Der Bezirksligist setzt sich mit 9:2 gegen den Hülser SV durch. Der MTV Rheinwacht Dinslaken kann die Verbandsliga wohl abschreiben. Der Landesligist TV Bruckhausen kommt im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter.

Im Tischtennis standen am Wochenende die ersten Relegationsrunden an, um Abstiege zu verhindern oder die Chance auf einen Platz in der höheren Liga zu wahren. Für den Landesligisten MTV Rheinwacht Dinslaken dürfte sich das Thema Verbandsliga nach Niederlagen in Heinsberg gegen den TuS Ponselen und den Haaner TV erledigt haben. Und auch für den TV Bruckhausen ist die Chance auf den Klassenerhalt in der Landesliga nach nur einem Unentschieden in zwei Spielen gesunken. Der Bezirksligist TV Mehrhoog dagegen gewann seine Runde mit zwei Siegen und darf weiter auf den Sprung in die Landesliga hoffen.

Für den MTV Rheinwacht Dinslaken stand die Fahrt nach Heinsberg schon deswegen unter keinem guten Stern, weil Spitzenspieler Jens Baumgartner beruflich passen musste. „Doch Ponselen war in unserem ersten Spiel auch deutlich stärker“, räumte Spieler und Vereinsvorsitzender Gerd Joschko nach der 2:9-Niederlage gegen den Verbandsligisten ein. Lediglich Niklas Hülskamp und Fabian Schmitz konnten je ein Einzel gewinnen. „Mit Baumgartner hätten wir wahrscheinlich gegen Haan gewonnen“, sagte Joschko nach dem 6:9, sprach aber dennoch von einer guten Stimmung innerhalb des Teams. Hier hatten Joschko/Schmitz ihr Doppel gewonnen, doch die Erfolge von Markus Rach (2), Fabian Schmitz (2) und Niklas Hülskamp waren anschließend zu wenig. „Das dürfte es dann gewesen sein“, so Joschko, da im Moment in der Verbandsliga nur wenige Plätze für Nachrücker zur Verfügung stehen.

Der TV Bruckhausen hätte die Runde der Landesliga-Neunten schon gewinnen müssen, um ziemlich sicher in der Liga zu bleiben. So aber gab es lediglich ein 8:8 gegen RW Stiepel sowie eine 5:9-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des TTC Bottrop 47. „Trotzdem geht es für uns in zwei Wochen noch mal weiter gegen Meinerzhagen und eine Kölner Mannschaft“, will TVB-Spizenspieler Michael Kucharski mit seiner Mannschaft die Chance auf die Liga am Leben erhalten. Gegen Stiepel hatten Heuckeroth/B. Zak und Kucharski/Tho. Zak ihre Doppel geholt. Kucharski (2), Markus Heuckeroth (2), Bernd und Tobias Zak in den Einzeln gepunktet. Das 5:9 gegen Bottrop bescherte dem TVB wenigstens Platz zwei in der Gruppe, da Stiepel den Bottropern zuvor mit 4:9 unterlegen war. Die Gebrüder Bernd und Thomas im Doppel und Kucharski, Heuckeroth, B. und Thomas Zak waren im Einzel vorne.