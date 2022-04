Tipps der Sportredaktion : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Der SV Sevelen (schwarze Trikots) hofft auf Revanche für das 2:5 in Pfalzdorf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Bezirksligist SV Walbeck muss gegen den 1. FC Kleve II die letzte Chance im Abstiegskampf nutzen. Top-Spiel der Aufstiegsrunde der Kreisliga A beim SV Sevelen. Siegfried Materborn hofft auf nächsten Pokal-Coup.

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans, Per Feldberg und Joachim Schwenk

SV Walbeck – 1. FC Kleve II (Freitag, 20.15 Uhr). Der Unterschied liegt im Adjektiv. Bezirksliga-Schlusslicht SV Walbeck, das bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, bietet sich am heimischen Bergsteg die letzte Chance, noch einmal ernsthaft in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen zu können. Die Gäste vom Bresserberg befinden sich vergleichsweise in einer komfortablen Situation und wollen ihrerseits die große Möglichkeit nutzen, den Vorsprung von aktuell nur einem Punkt auf die Abstiegszone mit einem Auswärtssieg zu vergrößern. Beide Mannschaften holten aus den vergangenen sechs Spielen jeweils nur zwei Punkte und könnten folgerichtig mit einem Unentschieden nur wenig anfangen. Sie müssen auf Sieg gehen.

SV Sevelen – Alemannia Pfalzdorf (Samstag, 16 Uhr). Am Koether­dyck kann eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern fallen. Der Gastgeber kann mit einem Heimsieg seinen Vorsprung auf den aktuellen Tabellendritten aus Pfalzdorf auf fünf Punkte vergrößern. Die Sevelener Mannschaft von Trainer Michael Foehde möchte aber nicht nur einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga machen, sondern sich ganz nebenbei auch noch für die 2:5-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Allerdings hat natürlich auch die Alemannia die Bezirksliga fest im Blick und wird alles daran setzen, den Kunstrasen nicht als Verlierer verlassen zu müssen.

TSV Nieukerk – Kevelaerer SV (Samstag, 16 Uhr). Der Gastgeber ist in der Aufstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern durchaus in der Lage, den Favoritenschreck zu spielen. Am vergangenen Sonntag musste sich der TSV Nieukerk zwar mit 0:2 bei Alemannia Pfalzdorf geschlagen geben, war aber über weite Strecken ein gleichwertiger Gegner und kassierte die entscheidenden Gegentore erst in der Schlussphase. Der Kevelaerer SV sollte sich also auf ein hartes Stück Arbeit gefasst machen. Der Tabellenzweite reist mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge an den „Aermen Düwel“ und möchte sich auf dem Weg in Richtung Bezirksliga nicht aufhalten lassen.

TuS Kranenburg – SF Broehuysen II (Samstag, 16 Uhr). Vier Spiele, vier Niederlagen – die Formkurve des Gastgeber zeigt seit Beginn der Abstiegsrunde in der Kreisliga A deutlich nach unten. Das Team von Trainer Michael Umbach ist personell arg gebeutelt und muss nach wie vor zahlreiche Stammspieler ersetzen. Dennoch muss der Abwärtstrend möglichst schnell gestoppt werden, damit es nicht runter in die B-Liga geht. Ob das ausgerechnet gegen den Abstiegsrunden-Tabellenführer aus Broekhuysen gelingt, der bereits aller Sorgen ledig ist, bleibt abzuwarten.