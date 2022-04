Fußball : DJK Hoisten zieht doch noch zurück

Rhein-Kreis Der in seinen 25 Saisonspielen punktlos gebliebene A-Kreisligist aus Neuss steht damit als erster Absteiger fest. Trainer Marcus Schwarz. „Wir haben es der Mannschaft überlassen.“

Vor dem 28. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A hat die DJK Hoisten für einen Paukenschlag gesorgt. Das abgeschlagene Schlusslicht zieht seine Mannschaft nun doch noch zurück und steht damit als erster Absteiger fest. Im Abstiegskampf der höchsten Kreisklasse beginnen an diesem Wochenende die „Endspiele“.



DJK Hoisten zieht zurück Eigentlich sollte Hoisten am Sonntag gegen Tabellenführer Nievenheim antreten, doch dazu wird es nicht mehr kommen. Am Donnerstagabend teilte die DJK dem Verband ihren Rückzug mit. „Für uns war es nicht mehr durchführbar. Wir konnten nicht garantieren, dass wir weiterhin antreten können“, erklärt Trainer Marcus Schwarz. „Wir haben es der Mannschaft überlassen. Sie hat sich dann dazu entschieden.“ Hoisten blieb in 25 Spielen punktlos, kassierte eine Klatsche nach der anderen. Eigentlich wollte man die Saison durchziehen, nun folgt doch noch der Rückzug. „Wir mussten die Jungs auch ein wenig schützen“, so Schwarz. Damit steht die DJK Hoisten als erster Absteiger in der Kreisliga A fest und wird in der neuen Saison in der Kreisliga B an den Start gehen. Alle Spiele werden annulliert, die erzielten Tore gestrichen. Punktetechnisch hat der Rückzug glücklicherweise keine Auswirkungen, allerdings verschlechtert sich das Torverhältnis einiger Teams jetzt dramatisch.