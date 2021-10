Fußball : Aus für Peter Vogel bei der DJK Novesia

Rhein-Kreis Der Ex-Profi und der Bezirksligist aus Neuss trennen sich einvernehmlich. Rückkehrer Gabriel Bittencourt und Sylvain Marquez übernehmen bis zum Saisonende.

BV Wevelinghoven – Sparta Bilk 1:2 (1:1). Sparta startete mit einem frühen Treffer in die Partie. Mario Opdenberg (7.) erzielte die Gästeführung. Dominik Peik (37.) gelang jedoch noch in der ersten Hälfte der Ausgleich. Aber auch im zweiten Durchgang fanden die Gäste schnell den Weg ins gegnerische Tor. Andreas Plödereder (55.) brachte Sparta auf die Siegerstraße

DJK Novesia – TuS Gerresheim 2:3 (0:1). Bereits am Montag hatten sich die DJK Novesia und Trainer Peter Vogel einvernehmlich voneinander getrennt. Das Trainerteam Gabriel Bittencourt, der vor Vogel bereits die erste Mannschaft trainierte, und Sylvain Marquez übernehmen bis zum Saisonende. Ihr Debüt verlief jedoch nicht optimal: Die Gäste gingen durch Jean-Marc Kadima (27.) in Führung. Ein ärgerlicher Pausenstand befand der stellvertretende Abteilungsleiters Jose Oliveira, dem die erste Hälfte seiner Mannschaft gut gefallen hatte. Dennoch konnte Ömer Simsek (51., 52.) im zweiten Durchgang auf 3:0 erhöhen. Der Doppelpack von Novesias Nico Lingweiler (76., 78.) kam dann bereits zu spät. Trotz einiger Torchancen konnten die Gastgeber die Niederlage nicht mehr verhindern. „Wir waren phasenweise besser, daher wäre heute mehr drin gewesen“, wollte Jose Oliveira festgehalten wissen. Die Novesia bleibt damit ohne Sieg, dennoch verfolgt das neue Trainerteam um Gabriel Bittencourt und Sylvain Marquez das Ziel Klassenerhalt mit aller Macht.

Die Oldies aus Millich kommen in Fahrt

SV Uedesheim – TV Kalkum 3:2 (0:0). Der Co-Trainer des SV Uedesheim, Timm Oppermann, war von der Leistung seiner Mannschaft begeistert und meinte, dass seine Mannschaft schon zur Pause deutlich hätte führen müssen. Dennoch ging es torlos in die Halbzeit. Justin Morr (58.) und Christian van Bebber (63.) waren auf Kalkumer Seite eiskalt und sorgten für die 2:0-Führung. Uedesheim ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und erzielten durch Yasuhito Sunohara (68.) den Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss kassierte der Kalkumer Said Aljumaa (85.) eine Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzten die Gastgeber in der Nachspielzeit gnadenlos aus: Andre Speer (90.+2) und Mohamed Aziz Abassi (90. +3) drehten die Partie. „Wir haben sensationell gespielt“, schloss Timm Oppermann euphorisiert.