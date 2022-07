Vor dem Fußballstart: FC Zons : Von Dramen haben die Jungs aus der Zollfeste die Nase voll

Vollblutstürmer Niko Baum (l.) steht dem FC Zons wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Foto: Andreas Woischützke

Zons Nach einer Zittersaison mit ganz spätem Happy End will der personell verstärkte A-Kreisligist ab dem 14. August zeigen, dass viel mehr in ihm steckt.

Von Felix Strerath

Der FC Zons hat in der Fußball-Kreisliga A eine nervenaufreibende Saison hinter sich. Erst kurz vor Schluss konnte sich das Team von Trainer Thomas Boldt retten. In der kommenden Spielzeit soll das natürlich anders werden. Dafür hat Zons „jeden Stein umgedreht“.

Platz zwölf, Rettung am vorletzten Spieltag, extrem schwache Defensive – das sind nicht die Ansprüche des FC Zons. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, räumt Trainer Thomas Boldt ein. Jetzt sprüht er aber schon wieder vor Tatendrang, will ein erneutes Drama unbedingt verhindert. „Wir müssen von Anfang an dafür sorgen, dass wir nicht wieder da unten reingeraten. Wir wollen zeigen, dass viel mehr in uns steckt.“

Mit externen Neuzugängen wie Nick Schell (Rosellen II), Ahmad Aiub (Vorst), Marlon Maldonado (Arminia Köln) und Marvin Patelka konnte sich Zons punktuell verstärken. Deutlich mehr ins Gewicht fallen da aber schon die internen Neuzugänge: Niko Baum, Marvin Müdder und David Schiffer spielen künftig wieder fest in der Ersten Mannschaft. „Ich freue mich, dass die Jungs zurück sind“, so Boldt. Baum und Müdder sollen mit festen Größen wie Dennis Marquet, Patrick Pelikan und Giuseppe Castorino das Grundgerüst bilden. „Drumherum wollen wir die neuen und die A-Jugendlichen integrieren und weiterentwickeln. Wir haben eine gute Mischung“, so Boldt.

Um in Zukunft noch besser auf die individuelle Entwicklung der Spieler einzugehen, hat Boldt sein Trainerteam vergrößert. In Kevin Lipinski und Leon Ohligschläger stehen ihm gleich zwei Co-Trainer zur Seite, Holger Schonz kümmert sich nach wie vor um die Torhüter. „Das wird eine kurze knackige Vorbereitung. Wir müssen den Fitnesstand verbessern, die Defensive stabilisieren und am Zusammenhalt arbeiten“, formuliert Boldt die Aufgaben für die Vorbereitung. Insgesamt stehen fünf Testspiele an: TJ Dormagen (21. Juli), SG Rommerskirchen/Gilbach (26. Juli), BV Weckhoven (31. Juli), VdS Nievenheim (3. August) und Lützenkirchen (7. August). Das Ziel ist klar: „Wir wollen eine ruhige Saison spielen und keine Abstiegssorgen haben“, so Boldt.