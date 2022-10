Fußball : Lambertz prägte eine Ära beim TSV

Rhein-Kreis Nach neun Jahren kickt der Bezirksligist aus Dormagen erstmals ohne den Coach. Am Sonntag kommt der VfL Jüchen/Garzweiler an den Höhenberg.

Auch an diesem Wochenende hat die Bezirksliga zwei Rhein-Kreis Duelle zu bieten: Der TSV Bayer Dormagen muss sich nach der Trennung von Trainer Frank Lambertz gegen die überragenden Jüchener beweisen. Die DJK Gnadental will in Wevelinghoven ihre Negativserie beenden, während die Hausherren nach ihrem Kantersieg gegen Dormagen alles darauf setzen werden, aus der Abstiegszone zu springen.