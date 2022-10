Fußball : Die Neuauflage eines Klassikers

Rhein-Kreis Nach 18 Jahren gibt es in der Kreisliga A endlich wieder das packende Fußballderby zwischen dem SC Grimlinghausen und dem SV Uedesheim.

In der Fußball-Kreisliga A steigt 18 Jahre nach dem Aufstieg des SV Uedesheim in die Bezirksliga endlich wieder das Lokalderby im Neusser Süden. Die Vorfreude bei beiden Mannschaften ist riesig. Der SV Glehn hofft indes auf die ersten Punkte gegen ein Top-Team. Gegen den SVG Grevenbroich soll es am Sonntag endlich klappen.



Topspiel Das letzte Derby im regulären Liga-Spielbetrieb zwischen dem SC Grimlinghausen und dem SV Uedesheim liegt mehr als 18 Jahre zurück. Am 23. Mai 2004 siegte Uedesheim mit 3:0 und feierte im Anschluss den Aufstieg in die Bezirksliga. Mit dabei war damals der heutige Uedesheimer Co-Trainer Timm Oppermann: „Ich erinnere mich noch an die Aufstiegsfeier. Wir haben uns damals alle die Haare grün gefärbt.“ Die Freude darüber, dass es endlich wieder ein Derby gibt, macht sogar den Abstieg in die Kreisliga A für Uedesheim etwas erträglicher. „Die Stimmung kocht, wir sind total heiß“, verrät Grimlinghausens Vorsitzender Dirk Alertz. Das Derby hat für die „Hippelanker“ eine enorme Bedeutung. Auch wenn Uedesheim in der Favoritenrolle ist, gibt der Vorstand eine klare Zielsetzung raus. Alertz: : „Wir müssen das Ding am Sonntag gewinnen. Der Derbysieg ist ein großes Saisonziel.“ Gleiches gilt natürlich für das Team aus dem nur wenige Kilometer entferntem Uedesheim. Der Tabellenzweite war unter der Woche im Pokal gegen den VfL Jüchen/Garzweiler im Einsatz und verlor nach großem Kampf mit 1:3. „Das war ein guter Test für uns. Wir müssen im Derby die gleiche Intensität, die gleichen Einstellung und den gleichen Kampf an den Tag legen“, gibt Oppermann vor. Ali Gürcali wird das Derby gegen Grimlinghausen verpassen. Der Uedesheimer sah im Pokal-Spiel die Rote Karte und wird wohl mehrere Wochen im Ligabetrieb fehlen. Gespielt wird am Sonntag wohl auf die Asche.



SV Glehn will den ersten Favoriten ärgern Knappe 2:3-Pleite gegen Spitzenreiter Weißenberg, dann das 1:2 gegen Uedesheim – der SV Glehn war zwei Mal nah dran, eins der Top-Teams zu ärgern. Gegen den SVG Grevenbroich soll es am Sonntag endlich mal klappen. „Unser größtes Problem sind die frühen Gegentore und uns fehlt das Quäntchen Glück. Aber das kann man sich erarbeiten“, sagt Glehns Trainer Kevin Hahn. Der 42-Jährige hat den SV im Sommer übernommen und steht mit seinem Team nach zehn Spieltagen auf einem soliden achten Rang. Mit der Entwicklung seiner Jungs ist er zufrieden: „Es dauert immer etwas, bis das System, die Abläufe und Automatismen drin sind. Wir sind auf einem guten Weg, brauchen aber noch etwas, bis wir da sind, wo ich die Jungs haben will.“ Der SVG sei am Sonntag natürlich Favorit, einen „Großen ärgern“ würde er aber nur allzu gerne.