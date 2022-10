Tischtennis : DJK setzt wieder auf die Ukrainerin Diana Yevtodii

Zurück aus Odessa: Diana Yevtodii spielt wieder für die DJK. Foto: Rust

Kaarst In der Tischtennis-Oberliga sollte für die Zweitvertretung aus Holzbüttgen im Heimspiel gegen den TuS Hiltrup ein Sieg möglich sein.

Während die erste Damen-Mannschaft der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga bis zum 13. November pausiert, stehen für die Zweitvertretung in der Oberliga bis dahin zwei Partien an, in denen es sich zeigen könnte, in welche Richtung es für die Kaarsterinnen in der Tabelle geht. Aktuell liegt das DJK-Quartett mit 4:4 Punkten (zwei Siegen und zwei Niederlagen) auf Platz sechs und damit im Mittelfeld.

Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) ist im TuS Hiltrup ein Team zu Gast, das bei einem Sieg schon drei Niederlagen kassieren musste. „Für uns sollte ein Sieg drin sein“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster, die selbst aber noch im Urlaub weilt und am Samstag nicht dabei sein wird. Dafür sollen die Vize-Bezirksmeisterin Verena Hinrichs, Anna Haissig, Diana Yevtodii und Sandra Wilkowski die Punkte holen. Diana Yevtodii, die im Frühjahr zusammen mit ihren beiden Schwestern aus der Ukraine nach Kaarst geflüchtet war, lebt jetzt fest in Holzbüttgen. In den Herbstferien hatten die drei die Möglichkeit, die Eltern in Odessa zu besuchen. Jetzt sind sie wieder sportlich für die DJK aktiv. Das Hiltruper Team aus der Nähe von Münster konnte bisher noch nicht überzeugen. Alle Spielerinnen des Teams weisen eine negative Spielbilanz auf.

Parallel zu den Damen bestreiten auch die Holzbüttgener Herren in der NRW-Liga ihr Heimspiel gegen die bislang punktlose TTG Netphen. Der Oberliga-Absteiger ist holprig in die Saison gestartet. Erst gab es eine Heimniederlage gegen den TTC Mödrath und dann ein 8:8-Remis beim TTC RG Porz II. Allerdings werden die Kaarster wohl erneut nicht in Bestbesetzung spielen. Außer Illia Barbolin und Viktor Ertel (Nummer eins und zwei) fehlen auch Nicolas Kasper und Vincent Arsand (Nummer drei und vier), so dass es wohl auch gegen das Schlusslicht der Liga kein Selbstläufer für die Kaarster wird. Geplant ist bisher der Einsatz von David Kümpel, Jonas Weitz, Jarne Weinitschke und Alexander Diekmann. „Aktuell steht noch nicht fest, wer die beiden fehlenden Positionen besetzen wird“, so Kapitän Alexander Diekmann. Angesichts der ungeklärten Personalsituation ist auch Nicolas Kasper mit einer Einschätzung vorsichtig: „Da ist eine Prognose vorab schwierig. Unabhängig davon wollen wir gegen Netphen aber unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren.“ Herausragender Akteur bei den Gästen ist Routinier Martin Biolek, der eine 5:1-Bilanz aufweist. Ansonsten konnte bisher nur noch Ferenc Fejer-Konnerth mit 4:4-Spielen ordentlich Paroli in der Liga bieten, der Rest des Netphener Teams musste deutlich mehr Niederlagen als Siege hinnehmen. Der TTC BW Grevenbroich spielt erst Ende Oktober wieder.