Basketball : TG Stürzelberg tritt mit Handicap gegen Lintfort an  

Dormagen Nach der Herbstpause hat die TG Stürzelberg in der 2. Regionalliga die BG Kamp-Lintfort zu Gast. Aber jetzt fehlt ganz wichtiges Personal.

(sit) So richtig in der Saison angekommen sind die Basketballer der TG Stürzelberg noch nicht. Die am ersten Spieltag der 2. Regionalliga auf dem Feld verlorenen Punkte gegen den TuS Hilden bekamen die Schützlinge von Trainer Philipp Schnelle nachträglich zugesprochen, weil die Gäste einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten. Die Partie in Leichlingen fiel wegen der Hallenproblematik in der Blütenstadt aus und dann waren erstmal Herbstferien.

Grund genug, voller Tatendrang in das Heimspiel am Samstag (18 Uhr, Halle an der Konrad-Adenauer-Straße in Dormagen) gegen die BG Kamp-Lintfort (warf Meister TG Düsseldorf aus dem WBV-Pokal) zu gehen. Doch bei der Turngemeinde ist irgendwie der Wurm drin: Zwar hat sich Florian Kock nach längerer Pause wieder zurückgemeldet, doch jetzt fällt der eigentlich unverzichtbare Timo Neubert aus. Der Taktgeber der Mannschaft muss mit gerissenem Syndesmoseband vielleicht sogar unters Messer. Schnelle rechnet mit ihm jedenfalls bis zum Jahresende nicht mehr, was ihn sehr bedrückt, „denn Timo gehört in der Verteidigung unter die Top 3 der Liga.“ Und weil in Lars Terlecki (krank) und Tom Bokuku (Adduktorenprobleme) noch zwei weitere Außenspieler passen müssen, ist der Coach sogar gezwungen, „unser Spiel umzustellen.“ Die Flinte vorschnell ins Korn zu schmeißen, ist seine Sache aber nicht: „Wir müssen jetzt als Team zusammenstehen.“