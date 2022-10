Ringen : So wird das Schlusslicht zum Stolperstein

Neuss Schickt der TV Essen-Dellwig im Derby der 2. Ringer-Bundesliga seine beste Mannschaft auf die Matte, könnte der noch punktlose Aufsteiger dem KSK Konkordia Neuss gefährlich werden. Kehren die Teilnehmer an der U23-WM rechtzeitig zurück?

Nach dem Heimerfolg am vergangenen Wochenende über den inzwischen aus dem Aufstiegsrennen so gut wie ausgeschiedenen RV Lübthen (4:6 Punkte) schienen die Kraftsportler aus der Nordstadt dennoch aus dem Gröbsten raus. Denn während der neue Konkurrent um Platz zwei, Mitabsteiger RC CWS Düren-Merken, am Samstag in Heusweiler seinen fünften Minuspunkt kassieren sollte, treten die Neusser zum Abschluss der Hinrunde beim noch punktlosen Schlusslicht TV Essen-Dellwig an. Doch die vermeintliche Pflichtaufgabe am Samstag ab 19.30 Uhr in der Sporthalle der Gertrud-Bäumer-Realschule an der Grünstraße in Altenessen könnte sich als Herkulesjob erweisen. Zum einen kennen sich die beiden Westklubs seit vielen Jahren, lieferten sich zuletzt auch in der Oberliga NRW erbitterte Duelle. Fast schon skurril die „Zweikämpfe“ der beiden Traditionsklubs 2017, als es darum ging, dem Zwangsaufstieg in die 1. Liga zu entgehen. Auf dem Höhepunkt dieser vom Deutschen Ringer-Bund zu verantwortenden Farce, weil er mangels einer 2. Liga alle Meister der vormals drittklassigen Regional- oder Oberligen dazu verdonnert hatte, in die Eliteklasse aufzurücken, trennten sich die Kontrahenten damals kurz vor Weihnachten 0:0 (!). Zum anderen ist der KSK ein Opfer des „Fluchs der guten Tat“: Weil er in den selbst ausgebildeten Samuel Bellscheidt und Ayub Musaev sowie den Moldawiern Vasile Diacon und Radu Lefter gleich vier Ringer in seinem Kader hat, die bei den gerade laufenden U23-Weltmeisterschaften in Spanien um Medaillen kämpfen, ist die Sportliche Leitung mit Fatih Cinar und Ralf Bellscheidt nun dazu gezwungen, in Nachtschichten die beste Aufstellung austüfteln.