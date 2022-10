Basketball : Duell der Giganten im Aufstiegskampf

Der erst kurz vor dem Saisonstart für den Bulgaren Aleksandar Vitanov verpflichtete Center Brahim Azzouz (M.) geht am Freitag angeschlagen ins Topspiel gegen die TG Düsseldorf. Foto: Michael Ritters

Grevenbroich Kracher in der 2. Regionalliga: Am Freitagabend treffen in Oberbilk die Titelfavoriten TG Düsseldorf und NEW‘ Elephants Grevenbroich aufeinander.

Auf dem beeindruckenden Durchmarsch von der Kreisliga bis zum Meistertitel in der Zweiten Regionalliga hatte die TG Düsseldorf gerne auf die Dienste ehemaliger Spieler der NEW‘ Elephants zurückgegriffen: Namen wie Farid Sadek, Lennard Jördell, Sasa Zivanovic oder Götz Twiehoff haben in der Schlossstadt nach wie vor einen sehr guten Klang.

Doch wenn die Grevenbroicher am Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) in der Ljubav-Basketball-Arena an der Mindener Straße in Oberbilk zu Gast sind, steht beim Team aus der Landeshauptstadt außer Flügelspieler Dave Böhm womöglich keine ehemalige Dickhaut auf dem Court. Ihre herausragende Bedeutung hat die Partie indes nicht verloren. Es müsste nämlich schon mit dem Teufel zugehen, wenn in den beiden direkten Duellen dieser Klubs nicht die Meisterfrage entschieden wird. Daran vermag auch die (öffentliche) Zurückhaltung von TG-Trainer Tim Brückmann nicht zu rütteln. Der war mit diesem Statement in die Saison eingestiegen: „Da wir jetzt mit dem Erstregionalliga-Absteiger Elephants Grevenbroich einen klaren Favoriten in der Liga haben, geht es für die restlichen Mannschaften nur um die Vizemeisterschaft.“

Zum Personal Zwei Elephants-Spieler sind leicht angeschlagen Brahim Azzouz Der 40-Jährige ist angeschlagen, seine körperliche Präsenz (2,07 Meter) wird am Freitag aber gebraucht. Fabian Berens Der Düsseldorfer (ART Giants) ist ebenfalls nicht hundertprozentig fit.

Das, findet sein Kollege Ken Pfüller, sei indes „eine maßlose Untertreibung.“ Mit Blick auf die Vergangenheit der Elephants, die seit dem Aufstieg 2001 stets entweder 1. Regionalliga oder sogar 2. Bundesliga (von 2003 bis 2007) gespielt hatten, nimmt er die seinen Jungs so bereitwillig überlassene Favoritenrolle zwar an, richtet sich aber trotzdem auf eine packende Auseinandersetzung ein.

Obwohl sich im aktuellen Kader der Gastgeber in Christian Hustert (28 Jahre) nur ein Akteur der U30-Fraktion finden lässt, sieht Pfüller die Hausherren auf einigen Positionen sogar im Vorteil: „Düsseldorf ist unterm Korb deutlich besser besetzt als wir.“ Das macht er natürlich vor allem an Deion Giddens fest. Der in Kürze ebenfalls 30 Jahre alte US-Amerikaner war in der vergangenen Saison mit den ART Giants Düsseldorf in die zweithöchste Spielklasse (Pro A) aufgestiegen. „Er kann springen, blocken und punkten und wird uns große Probleme bereiten“, prophezeit der Grevenbroicher Trainer. Am 89:67-Erfolg über die BG Kamp-Lintfort war er mit 21 Punkten und zwölf Rebounds beteiligt, beim Kantersieg über Leichlingen (110:45) gelangen dem 2,05-Meter-Mann 24 Zähler. Körperlich ungemein stark ist Basti van Elten. Seine 1,92 Meter und 96 Kilogramm weiß der 30-Jährige äußerst gewinnbringend einzusetzen: Gegen Kamp-Lintfort standen für ihn 16 Punkte und sechs Rebounds zu Buche, gegen Leichlingen 22 Punkte.