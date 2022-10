Ringen : Samuel Bellscheidt scheitert bei U23-WM in der Qualifikation

Neuss Der Nachwuchsmann des KSK Konkordia Neuss unterliegt dem Moldawier Valentin Petic bei der U23-WM in Spanien schon im Auftaktkampf mit 1:3.

(sit) So hatte sich Samuel Bellscheidt seinen Auftritt bei den U23-Weltmeisterschaften im spanischen Pontevedra ganz und gar nicht vorgestellt. Für den Ringer des KSK Konkordia Neuss war in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm bereits in der Qualifikation Schluss: Der 21-Jährige unterlag Valentin Petic aus Moldawien mit 1:3. Dabei geriet er schnell mit 0:3 ins Hintertreffen und vermochte sich auch nach der Pause nicht mehr entscheidend in Szene zu setzen. Und weil der Moldawier im Viertelfinale gegen Irfan Mirzoiev (Ukraine) mit 1:6 den Kürzeren zog, blieb ihm auch die Chance verwehrt, sich über die Hoffnungsrunde noch einen Platz auf dem Siegertreppchen zu sichern. Bellscheidt befindet sich allerdings in guter Gesellschaft: Auch seine Teamkollegen Georgios Scarpello (60 kg) und Anton Vieweg (97 kg) mussten nach Auftaktniederlagen ihren WM-Traum begraben, Erik Löser (82 kg) und Idris Ibaev (77 kg) schieden im Viertelfinale aus. Damit fahren die Griechisch-römisch-Spezialisten des DRB ohne Medaillen nach Hause.