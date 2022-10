Eishockey : NEV im Doppelpack gegen Bergisch Gladbach

Neuss In den beiden Spielen gegen den ESV Bergisch Gladbach ergibt sich für den Neusser EV am Wochenende die Chance, die ersten Punkte einzufahren.

(sit) Gleich zweimal muss der Eishockey-Regionalligist Neusser EV am Wochenende gegen den ESV Bergisch Gladbach ran: Am Freitag (Anpfiff 20 Uhr) sind die RealStars in der Südparkhalle zu Gast und am Sonntag (20.15 Uhr) steht der NEV in Bergisch Gladbach auf dem Eis.

Zwar hat der Landesliga-Meister seine drei ersten Spiele in der neuen Umgebung allesamt verloren, war dabei aber im EHC Neuwied (2:7), den Ratinger Ice Aliens (1:6) und den Eisadlern Dortmund (1:3) auf starke Teams getroffen. Weil sich der Neuling in den Oberliga-erfahrenen Felix Köllejan (im Tor) und Tim Dreschmann (Krefeld) sowie im kanadischen Torjäger Zach Erhardt (ESV Burgau/Bayernliga), der an der Saaler Mühle die dritte Kontingentstelle neben dem Tschechen Nicholas Kanak und dem US-Amerikaner Stanley Jatczak besetzt, jedoch klug verstärkt hat, ist davon auszugehen, dass die Schützlinge von Coach Thomas Schmitz ihr Quartier nicht auf Dauer ganz unten im Tabellenkeller aufschlagen werden. Auch die Neusser sind mit Niederlagen gegen Wiehl (1:3) und Ratingen (2:6) in die Saison gestartet, doch „bei allem gebotenen Respekt vor den RealStars haben wir uns ein erfolgreiches Wochenende zum Ziel gesetzt“, sagt Trainer Sebastian Geisler. Sein Pflichtspieldebüt für den NEV gibt der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Verteidiger Peter Kovacs (20). Der rumänische Junioren-Nationalspieler war in der vergangenen Spielzeit für die Krefelder Pinguine in der Elite-Nachwuchs-Liga (DNL) und der Oberliga aktiv. Geisler: „Seine Einstellung ist top, er wird uns ganz sicher weiterhelfen.“