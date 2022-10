German Masters : Saisonhöhepunkt im Kanuslalom 

Dormagen Bei den German Masters zum stimmungsvollen Saisonabschluss in Hohenlimburg lässt es der WSC Bayer Dormagen noch mal mächtig krachen.

Zu den Medaillengewinnern zählte auch Jeffrey Piontek: Gestartet in der Seniorenklasse A der 32- bis 40-Jährigen, lag er mit seinem Kanadier nach dem ersten Lauf noch auf dem undankbaren vierten Rang. Mit einem fehlerlosen zweiten Durchgang verbesserte er seine Zeit jedoch um mehr als fünf Sekunden und holte damit die Silbermedaille an den Rhein. Im Kajak blieb es freilich bei Platz vier. Sein Teamkollege Lars Schwellinger wurde bei den Kanadiern guter Fünfter. Eine Bronzemedaille erkämpfte sich Rolf Pohlen im Kajak der Herrenklasse D, dabei brachte ihn nur eine zarte Torberührung um den zweiten Platz. In der Altersklasse C wurde Manfred Dahlem Achter.