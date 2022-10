Turnier des RSV Neuss-Grimlinghausen : Generalprobe für den Voltigierpokal auf dem Nixhof

Neuss Vor der Abfahrt zum Turnier um den Deutschen Voltigierpokal in Bayern zeigt sich die M-Gruppe des RSV Neuss-Grimlinghausen ihrem Publikum.

(sit) In knapp einer Woche geht es für das Team 2 des RSV Neuss-Grimlinghausen zum Turnier um den Deutschen Voltigierpokal in München-Riem (27. bis 30. Oktober). Als Generalprobe dient der von Stefanie Eggink trainierten und longierten M-Gruppe mit Calyso das eigene Voltigierturnier auf dem Nixhof am Nixhütter Weg in Selikum.