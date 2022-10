Handball in Dormagen​: TSV Bayer legt in Köln starken Schlussspurt hin​

Dormagen Die U23 des TSV Bayer Dormagen bleibt in der Handball-Oberliga Mittelrhein auf Erfolgskurs: Das Team von Trainer Martin Berger gewann in einem engen Match mit 31:29 (Halbzeit 15:14) beim Tabellennachbarn MTV Köln und kletterte damit auf Rang drei der Tabelle.

Dabei sahen die Hausherren in der 40. Minute, als Leon Hilberts Treffer zum 23:16 für die höchste Führung sorgte, wie die sicheren Seger aus. „Köln war in dieser Phase einfach stärker, aber wie die Jungs auf diese Situation reagiert haben, macht mich mächtig stolz“, sagte Berger. Innerhalb von acht Minuten arbeitete sich seine Mannschaft auf einen Treffer (23:24) heran und war damit wieder drin in der Partie. „Da haben wir uns das Momentum einfach zurückerkämpft“, so Berger. Trotzdem blieben die Hausherren am Drücker und lagen bis drei Minuten vor dem Abpfiff vorne. Der Siebenmeter zum 29:28 sollte jedoch ihr letzter Treffer bleiben. Florian Träger, mit zehn Toren bester Schütze des TSV, glich zum 29:29 aus, Florian Böhnert sorgte 100 Sekunden vor Schluss für die Führung der Dormagener und Daniel Stein machte mit seinem sechsten Treffer den Deckel drauf.