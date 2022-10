Hockey : Der Chefcoach fällt krank aus

Übergabe: Weil Matthias Gräber (l.) krank das Bett hüten muss, hat beim Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss sein „Co“ Marcin Pobuta die Trainergeschäfte übernommen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Gegen den Marienburger SC übernimmt Co-Trainer Marcin Pobuta beim Hockey-Zweitligisten aus Neuss. Letztes Spiel der Hinrunde auf dem Feld.

Öfter mal was Neues. Doch auf diese Premiere hätte Matthias Gräber gerne verzichtet: Wenn seine Jungs am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) mit der Partie im heimischen Jahnstadion gegen den Marienburger SC die Hinrunde abschließen, fehlt der Trainer des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss. Er hütet seit Dienstagabend krank das Bett, muss darum für den Rest der Woche passen. „Ich bin jetzt schon seit sieben, acht Jahren hier. In dieser Zeit habe ich kein einziges Spiel verpasst – weder als Spieler noch als Trainer.“

Doch obwohl der Hals kratzt, die Nase läuft und alle Glieder schmerzen, ist er doch nicht so ganz raus. Die letzte Trainingseinheit am Donnerstag übernahm natürlich sein erfahrener Co-Trainer Marcin Pobuta, die anschließende Taktikbesprechung per Zoom-Konferenz ist freilich Chefsache. Am Samstag beim Spiel hofft Gräber auf einen funktionierenden Livestream, an der Seitenlinie könnte dann neben Pobuta auch Teammanager Stephan Busse stehen. Und der lässt lächelnd wissen: „Mit mir auf der Bank haben wir noch nie verloren.“

Info HTC holt auswärts fünf Punkte mehr als daheim Heimbilanz Im Jahnstadion ist der HTC Schwarz-Weiß in dieser Saison noch sieglos, holte aus vier Spielen nur drei Punkte (eine Niederlage). Auswärtsbilanz Acht ihrer bislang elf Punkte holten die Neusser in der Fremde. Es gab zwei Siege und zwei Unentschieden.

Das mit dem Verlieren ist freilich ohnehin nicht das Ding der Schwarz-Weißen. Bislang ging nur die Partie gegen den DSD Düsseldorfer verloren (0:4), was für den Coach aber kein Grund zu ungetrübter Freude ist, denn andererseits gab es auch nur zwei Siege – und die im Übrigen auswärts. Fünf Spiele brachten jeweils nur einen Punkt ein, zuletzt belasteten vier Unentschieden in Folge die Zwischenbilanz. „Lieber gewesen“, sagt Gräber deshalb, „wäre es mir, wir hätten das ein oder andere Spiel verloren und stattdessen eins mehr gewonnen.“

Gut möglich, dass gegen Marienburg am Ende eine weitere Punkteteilung herausspringt, denn die vom Ex-Neusser Simon Starck trainierten Kölner haben nach acht Matches nur einen Zähler weniger auf ihrem Konto als der HTC. Zudem sind Duelle mit dem MSC selten vergnügungssteuerpflichtig. „Das ist eine körperlich robuste Mannschaft, die halt kompakt in ihrer Raumdeckung steht und darüber hinaus über zwei, drei gute Eckenschützen verfügt“, sagt Gräber. „Eigentlich weiß bei uns jeder, was ihn erwartet.“ Aber wie bemerkte Dortmunds Trainer Edin Terzic nach der 0:2-Niederlage seiner Kicker beim Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin so wunderbar „Jeder weiß, was sie tun – und keiner kann es verhindern.“