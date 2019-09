Skaterhockey : Kaarster greifen zwei Mal nach dem Pokal

Die Jugendmannschaft der Crash Eagles Kaarst steht am Samstag in Assenheim im Finale des Deutschen Skaterhockey-Pokals. Foto: CEK

Kaarst Jugend und Junioren der Crash Eagles sind beim Finalturnier um Deutschen Skaterhockey-Pokal dabei.

Wenn in Deutschland irgendwo Titel im Skaterhockey vergeben werden, geht das selten ohne Kaarster Beteiligung über die Bühne. Und obwohl die Herren als zweifacher Deutscher Meister der vergangenen beiden Jahre auf eine Teilnahme am aktuellen Pokalwettbewerb verzichtet haben, sind die Crash Eagles mit zwei Team beim Finalturnier des Deutschen Skaterhockey-Pokals am Start.

Das wird am Samstag in der Rollsporthalle der Rhein-Main Patriots in Nidda-Assenheim ausgetragen, für die das Pokalturnier den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Vereinsbestehen bildet. Eröffnet wird es um 10 Uhr mit dem Endspiel der Schüler zwischen den Hilden Flames und den Samurai Iserlohn. Gleich im zweiten Wettbewerb kommen die Eagles ins Spiel: Im Finale der Jugend kommt es zum Lokalduell zwischen Kaarst und den Düsseldorf Rams (12.15 Uhr). Nach dem Endspiel der Damen (14.30 Uhr) zwischen den Spreewölfen Berlin und den Duisburg Ducks geht es bei den Junioren zur Sache, wo sich ab 17 Uhr die Crash Eagles Kaarst und die Miners aus Oberhausen gegenüberstehen. In Abwesenheit der Bundesliga-Topteams, die eine Woche später in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft starten, steigt um 19.30 uhr das Finale der Herren zwischen den Düsseldorf Rams und den Samurai Iserlohn.