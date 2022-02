Hilfe für Flutopfer aus dem Rhein-Kreis Neuss : So läuft die Versteigerung der Schützen-Karikaturen von Wilfried Küfen

Neuss NGZ und Rotary versteigern zehn Schützenfest-Originale des Karikaturisten Wilfried Küfen. Der Erlös ist für den Wiederaufbau im Ahrtal gedacht. Einige Gebote liegen schon vor, sechs Aquarelle warten noch auf ihre Bieter. Die Bildergalerie gibt einen Zwischenstand.

Die Versteigerung endet Sonntag (27.). Der gesamte Erlös fließt ohne Abzug in den Wiederaufbau der öffentlichen Katholischen Bücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die ein Opfer der Juli-Flut wurde.

Und so wird‘s gemacht: Noch bis Sonntag, 27. Februar 2022, um 24 Uhr können Gebote online unter fluthilfe@ngz-online.de abgegeben werden. Dazu muss die gewünschte Karikatur inklusive Ortsname und Losnummer genannt werden; auch der vollständige Name des Bieters mit Anschrift und Telefonnummer ist erforderlich. Wer bei Versteigerungsende das höchste Gebot abgegeben hat, erhält die Originalkarikatur. Die Zwischenstände werden am Samstag (26.) erneut in der NGZ veröffentlicht; die Gewinner erhalten in der 9. Kalenderwoche eine Nachricht. Die Versteigerung wird von Juristen des Rotary Club (RC) Neuss und des RC Kaarst-Korschenbroich überwacht. Wer die Initiative für den Wiederaufbau im Ahrtal unterstützen möchte, kann dies losgelöst von der Versteigerung der Schützenfest-Karikaturen tun. Spenden von zehn Euro aufwärts auf das Konto „Gemeindienst Rotary in Neuss“, Sparkasse Neuss, IBAN DE17 3055 0000 0080 2207 75 (BIC WELADEDNXXX) sind willkommen. Die Spender, die Namen und Anschrift nennen, erhalten eine Spendenbescheinigung.