Fechten : Friedheim und Weiland siegen in Mülheim

Siegte bei den Juniorinnen: Kerstin Weiland. Foto: TSV Bayer

Dormagen Während bis zu den ersten Weltcupturnieren noch ein paar Wochen ins Land gehen – die Junioren starten am 2./3. November im russischen Sotschi in die Saison, die Herren zwei Wochen später in Kairo und das eigene Junioren-Weltcupturnier um den Preis der Chemiestadt auf den 1. und 2. Februar 2020 verschoben wurde – feierte der Fechtnachwuchs des TSV Bayer Dormagen beim Internationalen Oetter-Säbel-Pokalturnier in Mülheim an der Ruhr einen gelungenen Saisonauftakt.

