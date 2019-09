Sportpolitik : KSB fühlt der Sportverwaltung auf den Zahn

Rhein-Kreis Wer wissen möchte, ob sich in Sachen sportliche Infrastruktur in den kommenden Jahren im Rhein-Kreis und den angehörigen Städten etwas tut, sollte sich den 28. Oktober dick im Kalender anstreichen.

An diesem Abend will der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) Sportverwaltung und -politik auf den Zahn fühlen. Eingeladen sind Kreisdirektor Dirk Brügge, der Sportdezernent der Stadt Neuss Matthias Welpmann, die Sportdezernentin der Stadt Dormagen Tanja Gaspers und der Vorsitzende des Kreis-Sportausschusses Thomas Welter. Sie stellen sich den Fragen von KSB-Chef Hermann-Josef Baaken zum Thema: „Welche Voraussetzungen schaffen die Städte und der Rhein-Kreis für den Sport heute?“ Im Anschluss an ein Referat von Reinhard Ulbrich, Präsidiumsmitglied im Landessportbund NRW und dort Sprecher der Sportbünde, der darüber spricht, „warum Sport für die breite Bevölkerung so wichtig ist und was Vereine dafür leisten (müssen)“ gibt es eine weitere Gesprächsrunde mit Vereinsvertretern, bei der Verena Austermann (DJK Rheinkraft), Norbert Jurczyk (SV Glehn), Heinz Kiefer (SG Gierath) und Mario Meyen (TG Neuss) auf dem Podium sitzen. Der Abend im Wassersportzentrum Sandhofsee (Am Blankenwasser) startet um 18.30 Uhr, Anmeldungen auf der Internetseite des KSB unter www.rhein-kreis-neuss-macht-sport.de