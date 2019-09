Leichtathletik : Mehr als 1700 Meldungen für den Zonser Nachtlauf

Zons Auch im 42. Jahr ihrer Austragung ist die zweitälteste Laufveranstaltung im Rhein-Kreis Neuss ein Renner: Für den Nachtlauf der SG Zons am Freitagabend liegen mehr als 1700 Meldungen vor, Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag noch in beschränktem Umfang möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken