Sommerbiathlon : Katrin Taupitz läuft mit der Staffel auf DM-Platz sieben

(-vk) Das beschauliche Jagdhaus, ein Ortsteil von Schmallenberg, platzte am Sonntag aus allen Nähten. Denn zu den Wochenendausflüglern gesellten sich bei Bilderbuchwetter die Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon, die dort auf dem Landesleistungsstützpunkt des Westdeutschen Skiverbandes in 640 Meter Höhe ausgetragen wurden.

Mitten drin im Teilnehmerfeld die Athleten des SSV Neuss-Reuschenberg, die ihre erfolgreiche Saison mit guten Platzierungen bei den nationalen Titelkämpfen krönen wollten. Was teilweise auch gelang. So konnte Katrin Taupitz als Startläuferin der Rheinlandstaffel der Damen mit ihren beiden Teamkolleginnen Platz sieben herauslaufen – Strafrunden verhinderten eine noch bessere Platzierung des Trios. In der Schülerklasse freute sich Pascal Heine im Ziel des Sprintwettkampfs über eine neue persönliche Bestzeit von 13:08 Minuten, je ein Fehler beim Stehend- und einer beim Liegendschießen bedeuteten am Ende Platz 13. Mulang Meng ging in der Jugendklasse zwei Mal an den Start: Im Sprintwettbewerb belegte sie mit vier Fehlern Rang 16, beim Massenstart erzielte sie bei ebenfalls nur vier Fehlern eine neue persönliche Bestzeit und wurde Zwölfte. Insgesamt fünf Fehler am Schießstand kosteten Katrin Taupitz im Sprintwettbewerb der Frauen eine bessere Platzierung als Rang zwölf. Platz 15 für Manuel Honig und Rang 16 für Andreas Heine im Sprintwettbewerb der Herrenklasse II rundeten das Abschneiden der Reuschenberger ab, die somit hochzufrieden die Heimreise aus dem Sauerland antraten.