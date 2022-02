5000 Euro für Krötenzäune : Stadt unterstützt Amphibienschutz

Kaarst 5000 Euro werden für das Material für die Krötenschutzzäune in den Haushalt eingestellt. An der L390 muss eine Lösung mit Straßen.NRW gefunden werden.

Das wird die ehrenamtlichen Helfer, die sich um den Schutz der Amphibien an der Broicherseite kümmern, freuen: Die Stadt stellt jährlich 5000 Euro für das Material für Krötenschutzzäune in den Haushalt ein. Ein entsprechender Antrag der Grünen-Fraktion wurde im Umweltausschuss angenommen. An der Broicherseite überqueren jährlich rund 6000 Amphibien die Straße, um von ihrem Winterquartier an den Kiessee zum Laichen zu wandern. Auf einer Strecke von zwei Kilometern kümmert sich seit 20 Jahren die Nabu-Ortsgruppe Kaarst mit Hilfe von Bürgern von Februar bis April darum, dass die Tiere nicht überfahren werden. Bis 2019 wurden die Amphibien – Erdkröten, Molche und Frösche – auf der Straße aufgesammelt, seit 2020 greifen die Ehrenamtler auf einen rund 900 Meter langen Schutzzaun, der vier Schwerpunkte abdeckt, sowie Auffangkisten zurück. In den vergangenen beiden Jahren wurde das Material für diesen Schutzzaun durch Spendengelder finanziert. Das kann allerdings nicht mehr in dieser Form geleistet werden. Ab 2023 will die Stadt mit 5000 Euro den Aufbau des Zauns gewährleisten.