Handball : Volmetal reist mit neuem Trainer nach Neuss

Neuss Erster Trainerwechsel in der noch jungen Saison in der 3. Handball-Liga Nord-West: Fünf Tage vor seinem Gastspiel bei der HSG Rhein Vikings, das am Samstag um 19.30 Uhr in der Neusser Hammfeldhalle angepfiffen wird, hat sich der noch sieglose Tabellenvorletzte TuS Volmetal von Trainer Christoph Ibisch getrennt.

