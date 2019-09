Turnen : Kaarster Spatzen kämpfen um Aufstieg

Kaarst Am letzten Wettkampftag der Bezirksliga 1 belegte die 3. Mannschaft der Kaarster Spatzen in der Besetzung Hannah Küppers, Sophie Niemeyer, Anna Wagener, Charlotte Roßmann, Lisa Dobirakov und Helena Reitze in Mülheim Platz eins in der Tageswertung und behauptete damit auch ihre Spitzenposition in der Abschlusstabelle.

