Tischtennis : DJK-Spielerinnen betreten Neuland

Gehen mit Maskottchen Hobüfant und guter Laune in die erste Regionalliga-Saison: Sandra Förster, Chiara Pigerl und Oxana Volkers (v.l.). Foto: rust

Rhein-Kreis Erstmals tritt die Reserve der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Regionalliga der Damen an. Die Herren der TG Neuss peilen im Lokalduell mit dem ASV Süchteln den ersten Saisonsieg an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Während die meisten Tischtennis-Ligen schon einige Spieltage hinter sich haben, lief die Saison in der Regionalliga bisher noch schleppend an. Die TG Neuss hat erst ein Spiel Ende August absolviert (8:8 gegen Kassel) und pausiert seitdem. Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen hat als Neuling in der Damen-Regionalliga bisher noch gar kein Spiel bestritten. Für beide Teams hat das Warten jetzt ein Ende. Am Samstag stehen für beide Mannschaften Heimspiele auf dem Programm.

Die TG Neuss trifft dann ab 18 Uhr in der Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule, Bergheimer Straße, auf den ASV Süchteln. „Nach der gefühlten Niederlage beim 8:8 im ersten Spiel gegen Kassel wollen wir jetzt gegen Süchteln gerne zwei Punkte holen“, sagt Spielertrainer Bernd Ahrens.

Info Tischtennis-Regionalliga West der Damen Tischtennis-Regionalliga Die DJK Holzbüttgen II spielt erstmals in der Regionalliga. Die weiteren Gegner sind TV Langen, TTC GW Fritzdorf, Borussia Düsseldorf, WRW Kleve, Kasseler Spielvereinigung Auedamm, Anrather TK, TTC GW Staffel, TTG Vogelsberg und TTC Mennighüffen.

Er geht aber wieder von einem schwierigen Spiel aus: „Ich rechne damit, dass es eine ganz, ganz enge Kiste wird. Das kann in beide Richtungen gehen.“ Personell will die TG die Partie in der Besetzung Illia Barbolin, Tom Heiße, Henning Zeptner, Bernd Ahrens, Jonas Lenzen und Dejan Hoheisel genauso angehen wie das Spiel gegen Kassel. „Es wäre natürlich schön, wenn wir den Heimsieg holen könnten, damit wir mit 3:1 Punkten in die Saison starten“, meint Ahrens.

Beide Teams kennen sich aus den Vorjahren gut. Besonders für Tom Heiße, der in der vergangenen Saison noch für die Süchtelner aktiv war, ist es ein besonderes Spiel. Er trifft im Spitzenpaarkreuz auf seine alten Teamkollegen Daniel Halcour und Balasz Hutter, der zu Jugendzeiten in Neuss gespielt hat. Ahrens glaubt, dass sein Team oben und in der Mitte viele Punkte holen muss, da er die Gäste im unteren Paarkreuz für favorisiert hält. Schwer einschätzen kann er den litauischen Neuzugang der Süchtelner, Matas Skucas, der in der Mitte bisher noch ungeschlagen ist.

Absolutes Neuland betritt die Zweitvertertung der DJK Holzbüttgen in der Damen-Regionalliga. Die Kaarsterinnen sind als Tabellenzweiter wegen des Aufstiegsverzichtes von Kleve II aufgestiegen. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) steht jetzt die erste Begegnung gegen das hessische Team vom TTC Langen auf dem Programm.

„Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf unser erstes Meisterschaftsspiel in der Regionalliga“, sagt Kapitänin Sandra Förster. Sie ist sich darüber bewusst, dass wohl einzig der Klassenerhalt als Ziel formuliert werden kann: „Wir stellen uns auf eine sehr schwere Saison ein. Die NRW-Mannschaften sind größtenteils bekannt und stark einzuschätzen. Die Teams aus Hessen sind durch unsere ersten Damen auch bekannt und vermutlich alle einen kleinen oder großen Tick besser als wir. Aber wir geben unser Bestes und werden in jedem Spiel versuchen, Punkte gegen den Abstieg zu holen“.