City-Lauf : Mathias Deppisch kehrt nach Korschenbroich zurück

Korschenbroich Elf Jahre trug Mathias Deppisch das Trikot des TV Korschenbroich, erlebte als Rechtsaußen alle Höhen und Tiefen des Handballteams mit dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga als Höhepunkt mit und war auch außerhalb des Spielfeldes eine Institution.

Bis er sich mitten in der Saison 2016/17 verabschiedete, um in seine Heimatstadt Lübeck auszuwandern. Dort ist der 39-Jährige inzwischen als Jugendkoordinator beim MTV Lübeck tätig und seit einem Jahr Besitzer der Trainer-A-Lizenz. Am Sonntag war „Tissy“ wieder in Korschenbroich – als Teilnehmer am City-Lauf, wo er im „schnellen Fünfer“ mit seiner Zeit von 20:26 Minuten Platz 23 belegte. Geplant war der Start nicht. „Wir wollten eigentlich nur die Großmutter meiner Frau besuchen. Auf der Hinfahrt am Samstag habe ich dann gesehen, dass City-Lauf ist und mich entschlossen, zu starten,“ erzählt Deppisch, der aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist und ein Studium als Grundschullehrer begonnen hat. Die aktuellen Spieler des TVK starteten im „langsamen Fünfer“ und erreichten, angeführt von Steffen Brinkhues, nach genau einer halben Stunde das Ziel. Als „Straftraining“ wollte Dirk Wolf den Start seiner Schützlinge nicht ansehen, auch wenn ihn die 28:29-Niederlage vom Vortag bei den Niederrhein Wölfen schon wurmte: „Das war schon eine Sache der Einstellung,“ meinte der TVK-Trainer, „wenn der Gegner ums Überleben kämpft, ist es schwer, gegen zu halten, wenn man selbst nicht 100 Prozent gibt.“ Gut erholt von der Feier des Westdeutschen Meistertitels mit der HSG Krefeld nach dem 32:20-Sieg am Freitagabend über die SG Menden genoss sein Vorgänger Ronny Rogawska den Sonnenschein und die Citylauf-Athmospäre.