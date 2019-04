Tischtennis : DJK Holzbüttgen II steigt in die Regionalliga auf

Holzbüttgen Weil der Meister TTVg WRW Kleve II nicht will, rückt das Team um Kapitänin Sandra Förster als Tabellenzweiter auf.

Überraschende Wendung am letzten Spieltag in der Oberliga der Frauen. Mit einem 8:3-Sieg beim ASV Süchteln hat die DJK Holzbüttgen II eigentlich erst einmal die Vizemeisterschaft und damit die Qualifikation zur Relegation erreicht. Da der Meister TTVg WRW Kleve II aber bereits ein Aufstiegsverzicht beim Deutschen Tischtennis-Bund eingereicht hat, rücken die Kaarsterinnen als Tabellenzweiter auf und haben nach einem turbulenten auf und ab in den zurückliegenden Spieltagen jetzt doch noch den direkten Aufstieg in die Regionalliga geschafft.