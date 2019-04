Programm, Straßensperren, Parkplätze : Was Sie zum City-Lauf in Korschenbroich wissen müssen

Korschenbroich Der Internationale Volkslauf im Korschenbroicher Ortskern wird am Sonntag bereits zum 31. Mal veranstaltet. Alles zum Programm, Straßensperren und dem eingeschränkten Parkplatz-Angebot.

Es ist der Höhepunkt des Korschenbroicher Sportjahres. Am morgigen Sonntag werden wieder Tausende Sportler am Internationalen City-Lauf teilnehmen. Die 31. Auflage des Volkslaufs durch den Korschenbroicher Ortskern beinhaltet 17 Wettbewerbe. Den Startschuss wird der 1100 Meter lange Kids- und Familienlauf um 11.45 Uhr geben, um 17.15 Uhr endet die Serie mit dem fünf Kilometer langen Volkslauf. Die Elite-Läufe der Frauen und Männer sind um 16.20 und 16.22 Uhr. Wer selbst nicht mitläuft, kann die Sportler anfeuern – und von 13 bis 18 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag in Korschenbroicher Geschäften einkaufen. Wir haben zusammengetragen, was Aktive und Besucher sonst noch im Vorfeld wissen sollten.

Erste Einschränkungen wird es wegen Aufbauarbeiten bereits ab Samstag, 13 Uhr, geben, vor allem am Parkplatz Pfarrer-Müller-Platz, am Hannenplatz sowie auf dem Parkplatz an der Hannengasse in Höhe von „Steigels“. Auch der Parkplatz an der Alten Post ist an diesem Tag bereits ab 17 Uhr gesperrt. Am Sonntag ist der Start- und Ziel-Bereich an der Hindenburgstraße zwischen Willi-Hannen-Straße und An der Alten Post von 6 bis 22.30 Uhr gesperrt. Die Laufstrecke und auch der Ortskern sind voraussichtlich ab 10.30 Uhr nicht mehr befahrbar. Nach dem Ende der Veranstaltung werden die Strecken kurzfristig wieder freigegeben. Große Parkplätze stehen am Matthias-Hoeren-Platz, am Schulzentrum Don-Bosco-Straße, am Hallenbad, am Bahnhof sowie an der Herrenshoffer Straße zur Verfügung.