Frauenfußball : SV Hemmerden kann einfach nicht mehr gewinnen

Rhein-Kreis Der Niederrheinligist warten nun schon seit elf Partien auf einen Sieg.

Die Frauen des SV Hemmerden haben in der Fußball-Niederrheinliga mit dem 3:3 bei der SGS Essen III die dritte Partie in Folge Remis gespielt und wartet nun seit elf Begegnungen auf einen Sieg.

Jessica Froitzheim (23.) besorgte zunächst die Führung für Hemmerden, Sandra Glahn-Krippel (33.) traf wenig später zum Ausgleich für den Tabellenfünften. Laura Glück (38.) traf zum 2:1-Pausenstand für den SV. Im zweiten Abschnitt erzielte Jana Jungesblut (62.) den erneuten Ausgleich für Essen. Laura Glück (70.) brachte Hemmerden dann wieder in Führung. In der Nachspielzeit setzte Lisa Schlanghecke (90.) den Schlusspunkt zum 3:3. „Leider muss ich den Schiedsrichter kritisieren, der bei jedem unserer Gegentreffer nicht gut aussah. Das Foul zum Elfmeter war klar außerhalb des Strafraums, vor dem 2:2 gibt es ein gestrecktes Bein gegen unsere Torfrau und dem 3:3 ist ein Handspiel vorausgegangen. Vom Spielverlauf ist das Ergebnis trotzdem gerecht, mit etwas mehr Glück fahren wir aber als Sieger nach Hause“, so Vorstandsvorsitzender Peter Compes, der am Sonntag Coach Thomas Maassen an der Seitenlinie vertrat.