Fußball : DJK Gnadental sorgt für eine Überraschung

Rhein-Kreis SG Kaarst gelingt in der Bezirksliga wichtiger Sieg beim VfL Benrath. Teutonia lässt sich auskontern.

VfL Benrath – SG Kaarst 2:3 (1:3). Besonders wichtig waren die Punkte für Gnadental, da auch die andere Kellerkinder punkteten: Lohausen und Kalkum sicherten sich jeweils einen Punkt, Kaarst siegte in Benrath und rückte bis auf einen Zähler an den VfL heran. Marcel Schmautz (6.) und Orhan Yerli (13.) brachten die Kaarster schon früh in die Erfolgsspur. In der 41. Minute erzielten die Hausherren zwar den Anschlusstreffer, aber noch vor dem Pausenpfiff stellte Florian Liebich den zwei-Tore-Abstand wieder her. Den verteidigte die SG im zweiten Durchgang auch lange, erst in der 82. Minute verkürzte Benrath erneut, aber die Kaarster ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

SV Uedesheim – DJK Sparta Bilk 1:3 (0:1). „Eine unnötige Niederlage mit viel Pech, aber bei so dummen Gegentoren darf man sich dann am Ende nicht beschweren“, sagte SVÜ-Pressesprecher Christian Haas. „Wir waren in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, treffen Pfosten und Latte, aber nicht das Tor. Ein Konter reicht dann und wir gehen mit einem Rückstand in die Pause.“ Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte die DJK durch einen verwandelten Strafstoß nach einer strittigen Situation. „Danach sind wir blind angerannt“, so Haas. Ebenfalls durch einen Elfmeter erzielte Lukasz Koziatek den Anschlusstreffer (83.). „Danach wurde es hektisch, dazu ein paar kuriose Entscheidungen und am Ende kriegen wir noch einen Konter zum 1:3“, sagte Haas. Zuvor wurde Trainer Ingmar Putz aus dem Innenraum verwiesen und der eingewechselte Dustin Gottlebe bestand so beharrlich auf einem weiteren Strafstoß, dass er in der 90. Minute noch die Rote Karte sah.