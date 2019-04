Fußball : Perfekte Woche für den BV Wevelinghoven

Auf der Überholspur: Die Reserve des SC Kapellen um Junior Jose Leal Miudo (l.) bleibt in 2019 weiterhin punktverlustfrei. Anton Rutkovski und die DJK Hoisten verpassen den nächsten Befreiungsschlag. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Kreisliga A: Primus Rommerskirchen gewinnt turbulentes Spiel gegen Nievenheim, während Verfolger Rosellen den Derbysieg feiert.

Am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A marschieren die Teams an der Tabellenspitze im Gleichschritt. Die Kellerkinder bleiben allesamt punktlos.

SG Rommerskirchen/Gilbach – VdS Nievenheim II 4:3 (2:0). „Das war ein unfassbares Spiel mit unglaublichem Tempo“, war Rommerskirchens Trainer Dennis Zellmann begeistert von der Qualität der Partie. Sein Team war durch die Treffer von Francesco Sidero und Marco Lipinski in Führung gegangen. Nach Wiederanpfiff war der Ligaprimus scheinbar noch nicht wirklich wieder auf dem Platz: Dominik Schillings und Kai Pelzer glichen für Nievenheim aus. „Wir haben uns nach dem 2:2 nochmal gesammelt“, erklärte Zellmann. Dirk Drechsler und Denis Gulin stellten den alten Vorsprung wieder her, ehe Björn Theiss auf 3:4 verkürzte. „Hinten raus war das eine Abwehrschlacht. Wir haben uns da auch das Glück ein wenig verdient. Die Mentalität der Jungs war heute überragend“, so Zellmann.

Info Rosellen ist schon am Donnerstag im Einsatz Spielverlegung Die Partie zwischen Rosellen und der SVG Weißenberg ist vorverlegt wurden Ort/Zeit Das Match findet bereits am Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Mühlenbusch-Arena statt

SG Neukirchen/Hülchrath – BV Wevelinghoven 1:4 (1:1). Der BV Wevelinghoven hat eine überragende Woche hinter sich. Innerhalb von acht Tagen sicherten sich die Jungs aus der Gartenstadt neun Zähler. Unter der Woche siegte Wevelinghoven souverän mit 3:0 gegen Nievenheim, am Sonntag war Aufsteiger Neukirchen fällig. „So kann gerne jede Woche sein“, war BV-Coach Tim Bernrath bestens gelaunt. „Gegen Nievenheim haben wir eine sehr starke Leistung gezeigt. Heute haben wir uns, auch wenn das Ergebnis was anderes sagt, extrem schwer getan. Die Jungs hatten ein wenig müde Beine“, resümiert Bernrath. Der Gastgeber war mit 1:0 durch Florian Lenzen in Führung gegangen, Dustin Thissen, Milton Soares, Alex Kring und Bastian Köller drehten die Partie.

1. FC Grevenbroich-Süd – SF Vorst 3:1 (1:1). Der 1. FC Grevenbroich-Süd bleibt oben dran. Gegen die Sportfreunde Vorst erzielten Marcel Woop, Berkay Köktürk und Patrick Drack die Treffer, nach dem Patrick Schneider die Gäste in der 18. Minute sogar in Führung gebracht hatte. „Wir haben uns schwer getan vor dem Tor. Die Chancenverwertung war heute eine Katastrophe, aber am Ende zählt nur der Sieg“, sagte Trainer Kevin Hahn nach dem Erfolg.

SC Kapellen II – DJK Hoisten 2:0 (2:0). Die Serie der Reserve des SC Kapellen hält weiter an. Im Jahr 2019 konnte Kapellen alle fünf Begegnungen für sich entscheiden. Gegen den Aufsteiger aus Hoisten sorgten Turkan Deedeli und Jan-Niklas Eschweiler schnell für klare Verhältnisse und halten die Erftstädter auf Rang vier.

TSV Norf – SV Rosellen 0:4 (0:4). Favorit SV Rosellen hat das Derby gegen TSV Norf ohne große Aufregung gewonnen. Gerade einmal eine gelbe Karte musste Schiedsrichter Timo Heiber verteilen. Das war wohl dem geschuldet, dass die Gäste schon in Hälfte eins den Sack zugemacht haben. Robin Geißler, Jean-Claude Mangangula, Peter Küsgen und Johannes Meuter trafen. „Wir waren zu Beginn sehr effektiv und haben gleich vier der ersten fünf Chancen eiskalt ausgenutzt“, berichtet SVR-Coach Dalibor Dobras und sagt: „Wir haben in der zweiten Halbzeit einen Gang rausgenommen. Das Spiel ist nur noch vor sich hingeplätschert.“

SVG Weißenberg – FC Zons 1:6 (1:2). Das Ende der Serie scheint der FC Zons ganz gut weggesteckt zu haben. Ayhan Sezer (2 Treffer), Mathis Herbes (2), Thomas Ruddies und Ahmet Dogan trugen sich als Torschützen in den Spielberichtsbogen ein. Jens Winkelmann traf für die abstiegsbedrohten Weißenberger zum zwischenzeitlichen 1:1. Schon am Donnerstag geht es für die SVG weiter (siehe Info).

DJK Novesia – SG Kaarst II 3:2 (2:0). Nach 0:2-Rückstand ist Kaarst noch mal zurückgekommen, verliert am Ende aber dennoch. „Die erste Halbzeit war grottenschlecht. In der zweite Hälfte haben wir dann Charakter gezeigt, hatten aber kein Glück“, fasste Trainer Pedrag Stojkovic zusammen. Die Tore für Novesia erzielten Ugur Azak (2) und Nico Lingweiler. Denny Serifi und Lucas Breuer trafen für Kaarst. „Das ist schade, aber wir haben den nächsten Schritt gemacht.“ Stojkovic sieht sich gerüstet für die kommenden direkten Duelle.