Fußball : SCK verliert drei Akteure und das Spiel

Rhein-Kreis Beim Comeback von Trainer Georg Krahwinkel hält der VfL Jüchen/Garzweiler dem Druck im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga stand. Ersatzgeschwächte Holzheimer SG macht beim Tabellenführer einen 1:3-Rückstand wett.

Düsseldorfer SC 99 – VfL Jüchen/Garzweiler 1:6 (1:2). Das zweite Comeback von Georg „Jolo“ Krahwinkel auf dem Jüchener Trainerstuhl begann denkbar unglücklich: In der zehnten Minute ließ Keeper Dominik Lingweiler, der erst in der zweiten Hälfte zu großer Form auflief, einen harmlosen und ewig in der Luft hängenden Freistoß von Bojan Katic durch die Finger gleiten. Doch noch im ersten Abschnitt bediente Sven Raddatz den reaktivierten Danny Hepner, der mit seinem Volleyschuss aus kurzer Entfernung zum 1:1 (32.) seinen Torriecher unter Beweis stellte. Und nur fünf Minuten später hatten die Gäste das Kellerduell komplett gedreht: Nach einem energischen Vorstoß über die rechte Außenbahn ging Kosta Jamarishvili im Zweikampf mit DSC-Kapitän Patrick Njangue im Strafraum zu Boden. Mit dem fälligen Elfmeter scheiterte Yannick Peltzer zunächst an Schlussmann Laurin Beer, im Nachschuss war der Capitano aber erfolgreich. Es kam sogar noch besser für den VfL: Kurz nach Wiederbeginn netzte erneut Hepner per Kopf zum 3:1 (47.) ein. Damit war der Widerstand des Schlusslichts gebrochen. In der Folge erhöhten Sven Raddatz (55.) und Michael Kersten auf 5:1 (60.). Dass sich Jamarishvili daraufhin nach einem verbalen Disput mit einem Gegenspieler die Rote Karte einhandelte, drückte allerdings arg auf die Stimmung. „Das tut uns sehr weh“, sagte Vorsitzender Christoph Sommer. Peltzer machte mit dem 6:1 (86.) das halbe Dutzend voll und Sommer resümierte: „Wir haben auch nach dem 0:1 nicht die Nerven verloren und unsere Tore wunderschön herausgespielt. Das war ein erster Schritt.“