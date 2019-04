Fechten : Fecht-WM startet mit Rang 15 für Larissa Eifler

Dormagen Nach drei Siegen musste sich die Dormagenerin im Achtelfinale mit 13:15 der späteren Vize-Weltmeisterin Natalia Botello aus Mexiko geschlagen geben.

(-vk) Die Säbelfechterinnen und Säbelfechter machten den Auftakt bei den Junioren-Weltmeisterschaften im polnischen Torun. Für das beste Ergebnis aus Sicht des Deutschen Fechterbundes sorgte Larissa Eifler vom TSV Bayer Dormagen, die in der Einzelkonkurrenz auf Platz 15 landete. Nach drei Siegen musste sie sich im Achtelfinale mit 13:15 der späteren Vize-Weltmeisterin Natalia Botello aus Mexiko geschlagen geben. Ihre im Sportinternat Knechtsteden lebenden, ab Sommer ebenfalls fr den TSV Bayer Dormagen startenden Teamkolleginnen Lisa Gette und Julika Funke schieden eine Runde zuvor aus. „Larissa hat gegen Botello super gefochten. Aber im Einzel will es momentan nicht klappen, dafür werden sie in der Mannschaft wieder alles geben,“ sagte TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald, zugleich Delegationsleiter des DFB in Torun.