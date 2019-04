Fußball : TuS Grevenbroich schöpft neue Hoffnung

Im Hinspiel erkämpfte sich Mehmet Yilmaz (4) beim 1:0 gegen Hildens Reserve mit Gnadental den ersten Saisonerfolg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rhein-Kreis Bezirksliga: Gnadental macht sich keinen Druck. Kaarst gastiert in Benrath, Uedesheim empfängt Bilk.

In der Fußball-Bezirksliga sind am Sonntag nur noch vier Kreisteams im Einsatz. Dormagen spielte bereits am Mittwoch und hat ebenso wie der FC Delhoven spielfrei. Der TuS Grevenbroich feierte am Donnerstag die vorgezogene Überraschung.

Bezirksliga, Gruppe 1: TuS Grevenbroich – TV Kalkum-Wittlaer 6:4 (1:3). Wer hätte das gedacht? Der tot geglaubte TuS Grevenbroich meldet sich noch einmal zurück. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie feiern die Schlossstädter ihren vierten Saisonsieg am 26. Spieltag. Dabei hatte die Partie gegen Kalkum nicht gerade vielversprechend begonnen. Schon nach 14 Minuten lagen die Gäste mit 2:0 in Führung. Mike Allroggen verkürzte zwar zwischenzeitlich auf 1:2, doch Kalkum stellte zur Pause den alten Vorsprung wieder her. Nach dem Halbzeitkaffee zeigte Grevenbroich dann ein völlig anderes Gesicht. Noel Nieto, Tim Allroggen, ein Eigentor, erneut Mike Allroggen und Daniel Una Dominguez drehten die Partie zu Gunsten der Vogel-Elf. „Wir haben endlich mal gezeigt, was wir können“, freute sich Trainer Peter Vogel, der auch die Einwechslung der Routiniers Martin Hermel, Lars Faßbender und Sascha Pisasale als Grund für die Leistungssteigerung sah. Nach dem Erfolg schwebt Vogel zwischen Hoffnung und Realismus. „Das war ein Ansatz, wir dürfen nicht in Euphorie verfallen. Eigentlich sind wir schon abgestiegen, aber man hat ja bekanntlich schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen“, sagt Vogel.

DJK Gnadental – VfB Hilden II. Nach dem spielfreien Wochenende ist die DJK Gnadental auf den Relegationsplatz abgerutscht. Doch beim DJK-Vorsitzenden Johannes Schneider sorgt das nicht für Schweißperlen auf der Stirn. „Wir sind aktuell sieben Punkte besser als zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde. Wir haben gegen Hilden unsere ersten Dreier geholt“, so Schneider. Etwas überraschend gewann Gnadental damals gegen den derzeitigen Tabellenführer und jetzigen Tabellenzweiten. „Hilden hat öfters mal Probleme gegen die Teams von unten“, macht Schneider Hoffnung. Tatsächlich kassiert Hildens Reserve alle sechs Pleiten gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. „Für uns ist das ein Bonusspiel. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen“, sagt Schneider dennoch.

SV Uedesheim – Sparta Bilk. Drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage – die Bilanz des SV Uedesheim im Jahr 2019 kann sich sehen lassen. Von Platz elf ist man auf Platz acht vorgerückt und kann den Abstand auf den Kreisrivalen an diesem Wochenende erst einmal auf einen Zähler verkürzen. Aber der Aufsteiger aus Bilk ist keine Laufkundschaft. In der Premierensaison stehen die Düsseldorf unter den Top 5 und fügten Uedesheim in der Hinrunde eine schmerzhafte 2:3-Pleite zu.

VfL Benrath – SG Kaarst. Die SG Kaarst braucht dringend Punkte. Lohausen ist mittlerweile vorbeigezogen und Gnadental hat noch zwei Spiele weniger als die Jungs vom Kaarster See. Benrath könnte ein guter Aufbaugegner sein, schließlich ist der Landesligaabsteiger in 2019 noch sieglos.