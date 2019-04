Fußball: BV Wevelinghoven stoppt Zonser Serie

Rhein-Kreis Kreisliga A: Spitzenreiter SG Rommerskirchen/Gilbach patzt erneut gegen Aufsteiger Hoisten, während der SV Rosellen zurück auf die Siegerstraße findet. Der TSV Norf verliert das Kellerduell gegen die SVG Weißenberg nach 1:0-Führung.

DJK Hoisten – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:3 (0:1). „Ich kann es mir nicht erklären. Das war der zweite Totalausfall“, zeigte sich Trainer Dennis Zellmann ratlos. Schon in der Hinrunde hatte Rommerskirchen gegen den Aufsteiger große Probleme und verlor mit 3:4. Im Rückspiel gab der Ligaprimus eine 3:1-Führung aus der Hand. Domagoj Raic schoss die Gastgeber in Führung, ehe Lennart Friederichs, Meikel Kupper und Francesco Sidero den Spitzenreiter eigentlich auf die Siegerstraße brachten. Ein Doppelpack von Simon Erkelentz durchkreuzte dann die Pläne von „Roki“.

VdS Nievenheim II – 1. FC Grevenbroich-Süd 1:1 (1:0). Die Grevenbroicher Südstädter haben die Chance verpasst, den Abstand auf die Spitze auf fünf Zähler zu verkürzen. „Das fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben die Big Points verpasst“, sagte Trainer Kevin Hahn, nach dem er von Rommerskirchens Ausrutscher erfuhr. Kai Pelzer schoss den Gastgeber noch vor der Halbzeit in Führung, der eingewechselte Florian Kemmerling glich aus. Kemmerling hätte sogar das 2:1 machen müssen, vergab den fälligen Elfmeter allerdings. „Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Natürlich hatten wir Glück mit dem Elfmeter, aber das war ein offenes Spiel“, so VdS-Coach Peter Hanschmann.

FC Zons – BV Wevelinghoven 1:2 (0:1). Zehn (!) Spiele in Folge blieb der FC Zons ungeschlagen und gewann davon sogar neun Partien - jetzt ist die Serie gerissen. Der BV Wevelinghoven hat den FC Zons auf dem Weg nach oben gestoppt. Schon nach fünf Minuten war Dustin Thissen für die Gäste erfolgreich. Mathis Herbes konnte zwar für Zons ausgleichen, doch Tobias Klasen erzielte in der 86. Minute den Siegtreffer für den BV. „Der Kampfgeist war da, aber wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden. Wevelinghoven hat das gut gemacht und verdient gewonnen“, sagte Zons-Coach Björn Haas nach dem Spiel. Sein Gegenüber Tim Bernrath war bester Laune: „Wir haben bärenstark gekämpft und uns überragend geschlagen. Die Freude nach so einem Sieg ist schon größer, wenn man weiß, was man für eine Serie beendet hat.“