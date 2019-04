Leichtathletik : Fairness-Preis für Korschenbroicher City-Lauf

Korschenbroich Sicher: Anmelde-, Teilnehmer- und Zuschauerzahlen waren schon höher als beim 31. Internationalen Korschenbroicher City-Lauf. Doch der Stimmung unterm strahlend blauen Himmel tat das keinen Abbruch. „Ich hatte vorher noch nie von Korschenbroich gehört, aber es ist sehr schön hier“ – der Meinung von Elitesiegerin Caterina Granz aus Berlin dürfte kaum einer widersprochen haben am gestrigen Sonntag.

Im Trubel um die richtige Wertung ging der Zieleinlauf der zwei Minuten später gestarteten Männer beinahe unter. Sah es bis zur Streckenhälfte so aus, als ob Roman Prodius seinen Sieg aus dem Jahre 2017 wiederholen könnte, fiel der Moldawier wie so viele an diesem Tag dem (zu) schnellen Anfangstempo bei (zu) warmen Temperaturen zum Opfer – er wurde Sechster. Was eigentlich den Weg für den zweiten deutschen Sieg in Folge frei gemacht hätte, denn Sebastian Hendel war stets in der Spitzengruppe zu finden. Doch erstens schlich sich der Niederländer Mohamed Ali auf leisen Sohlen nach vorne und nach eher mäßigen 29:35 Minuten zum Sieg. Und zweiotens hatte der Deutsche Meister über 5000 und 10.000 Meter von der LG Vogtland bei seinem dritten Start in Korschenbroich mit Problemen zu kämpfen: „Das war heute nur der Kopf, der wollte, mein Körper wollte nicht so richtig,“ sagte der 23-Jährige, der gerade erst nach 26-stündigem Flug vom Höhentraining aus Flagstaff/Arizona zurückgekehrt war und entsprechend „dicke“ Beine hatte.