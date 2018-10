Fraunefußball: Hemmerden schlägt Baumberg mit 6:5.

Rhein-Kreis Irres Spiel in der Niederrheinliga: Hemmerden schlägt Baumberg mit 6:5.

Die Fußballerinnen des Niederrheinligisten SV Hemmerden mussten sich beim Schlusslicht SF Baumberg ordentlich strecken, um die zweite Saisonniederlage abzuwenden. Am Ende setzte sich der SV knapp mit 6:5 durch.

Anna Schober brachte den Favoriten zwar schon nach fünf Minuten in Führung, im Anschluss daran drehte jedoch Sandra Moser auf und stellte den Spielstand auf 2:1 für Baumberg. Nach dem 2:2 von Julia Schenk besorgte Moser mit zwei weiteren Treffern die 4:2-Pausenführung der Gasgeberinnen. „Ich wollte auf keinen Fall, dass der Gegner unterschätzt wird, genau das ist aber nach dem frühen 1:0 passiert“, monierte SV-Coach Manuel Donner und legte nach: „Auch sonst hatten wir keine Lösungen für das frühe Pressing von Baumberg im ersten Abschnitt.“ Nach der Pause verkürzte Sandra Kosfelder (66.) zunächst für Hemmerden, ehe Moser (71.) ihren fünften Treffer der Partie zum 5:3 erzielte. Jessica Froitzheim (78.), 80.) und Schenck (89.) stellten das Spiel kurz vor Schluss doch noch auf den Kopf. „Die Ansprache in der Pause hat ihren Zweck erfüllt, denn da war der Auftritt von uns ein ganz anderer, als der im ersten Abschnitt. Aufgrund der starken Leistung der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch nicht unverdient“, so Donner. Durch den fünften Saisonsieg und das zeitgleiche Remis zwischen Duisburg II und Walbeck verbessert sich Hemmerden auf Rang zwei und ist punktgleich mit Spitzenreiter Steele.