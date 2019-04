Handball : Saisonziel des TVK gerät in Gefahr

Korschenbroich Handball-Regionalligist verliert beim Tabellenletzten in Duisburg mit 27:28.

Dass die Handballer des TV Korschenbroich beim City-Lauf in ihrer Heimatstadt im Volkslauf über fünf Kilometer starten, ist Tradition. Am gestrigen Sonntag kam hr Auftritt eher einem Straftraining gleich. Denn der Regionalligist droht auf der Zielgeraden der Saison den nach schwachem Start zwischenzeitlich guten Eindruck wieder zu verspielen.

Denn mit dem 27:28 (Halbzeit 16:14) beim HC Wölfe Nordrhein kassierte der TVK am Samstagabend die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen, die zweite gegen einen Abstiegskandidaten. Durch sie gerät jetzt sogar das Saisonziel Platz fünf in Gefahr, denn nach Minuspunkten hat BTB Aachen die Korschenbroicher bereits von diesem Tabellenplatz verdrängt. Und in den restlichen drei Saisonspelen, darunter dem direkten Duell in Aachen und dem Saisonfinale am 4. Mai gegen den derzeitigen Spitzenreiter MTV Dinslaken muss der TVK mit nur einem Torhüter auskommen, nachdem sich Felix Krüger beim Fußballspiel (!) innerhalb des Trainings einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte.