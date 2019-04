Tischtennis : DJK Holzbüttgen spielt trotz Niederlage eine starke Saison

Holzbüttgen Zum Abschluss setzt es beim TTC Jülich II eine 4:9-Schlappe.

Zu Beginn konnten nur Alexander Lübke/Nicolas Kasper (3:2 gegen Hamers/Akar) punkten. Danach lagen die Holzbüttgener schnell mit 1:7 in Rückstand, ehe Alexander Diekmann, der aus der Zweitvertretung aufgerückt war, mit einem 3:2-Erfolg gegen Muhammed Akar den ersten Einzelzähler einfuhr. Im Anschluss gelang Yang Li, der sein erstes Einzel gegen den früheren DJK-Spieler Jonas Hamers in vier Sätzen verlor, ein 3:0-Sieg gegen den Jülicher Spitzenspieler Dragos Olteanu. Alexander Lübke brachte die Kaarster mit seinem 3:1-Sieg gegen Hamers noch einmal auf 4:7 heran. In der Mitte blieben aber Nicolas Kasper und Vincent Arsand ohne Einzelzähler. Sie gaben alle vier Partien gegen Lukas Kneier und Marc Preuss ab, in der zweiten Runde allerdings jeweils im fünften Durchgang. Arsand verlor gegen Preuss mit zwei Bällen Unterschied. Auch Alexander Knajdek, der normalerweise in der Landesliga-Mannschaft der DJK auf Punktejagd geht, hatte gegen einen ehemaligen Kaarster das Nachsehen. Er unterlag Markus Knoben glatt in drei Sätzen.