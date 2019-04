Handball : Ronny Rogawska steht vor Meisterstück

Steht vor seinem Meisterstück: Ronny Rogawska. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Korschenbroich Ein Punkt fehlt Ronny Rogawska noch zu seinem Meisterstück. Den kann der in Korschenbroich wohnende Trainer von Handball-Drittligist HSG Krefeld und sein Ensemble von sieben Ex-Korschenbroichern am Freitag holen, wenn die SG Menden Sauerland Wölfe ab 20 Uhr in der Glockenspitzhalle zu Gast ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schließlich haben Krefelder vier Spieltage vor Saisonende acht Punkte Vorsprung auf SG Schalksmühle/Halver.