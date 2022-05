Jugend-Handball : Dormagener A-Jugend scheidet im Viertelfinale aus

Dormagen Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel kam das Aus für den TSV-Nachwuchs bei den Rhein-Neckar Löwen nicht überraschend. Im Vorjahr war Bayer gegen die Löwen noch ins DM-Endspiel eingezogen.

Angesichts der Aussichtslosigkeit des Unterfangens halfen auch Aron Seesing und Sören Steinhaus, die in der Vorwoche noch zum Nachwuchskader gehört hatten, den Profis in Emsdetten im Abstiegskampf. Buddenborg: „Unser Ziel war, das letzte A-Jugendspiel noch einmal zu genießen – und das haben die Jungs getan. Alle haben gekämpft bis zum Umfallen. Sie haben Einsatz und Willen gezeigt." Auch wenn die Dormagener Spieler die schwere Herausforderung super angenommen haben, so konnte die deutliche Niederlage vor 300 Zuschauern nicht verhindert werden. In der ersten Hälfte hielt der TSV die Partie lange offen (10:14, 22.), um dann in den letzten Minuten noch vier Tore in Folge zu kassieren. Als die Löwen nach dem Seitenwechsel bis auf 22:10 erhöhten, war das Spiel zwar entschieden, der TSV ließ sich aber nicht hängen und erzielte immerhin noch zwölf Tore in 24 Minuten. Bester Schütze bei den Gastgebern war übrigens Matthis Blum (5/2), der noch bis März des vergangenen Jahres das Dormagener Trikot getragen hatte.