Fußball-Kreisliga A : VfR Neuss ist dem Abstieg wieder ein Stück näher

Rhein-Kreis Traditionsverein unterlag in der A-Liga Hackenbroich und muss sich gedanklich immer mehr mit der Kreisliga B beschäftigen. Der SVG Grevenbroich gewann das Stadtderby mit dem TuS deutlich.

In der Fußball-Kreisliga A hat die zweite Garde des VfL Jüchen/Garzweiler das erste „Endspiel“ gewonnen. Der VfR Neuss kommt dem Abstieg immer näher.

SF Vorst – VfL Jüchen/Garzweiler II 0:2 (0:1). Das erste „Endspiel“ im Abstiegskampf geht an den VfL. Jan-Hendrik Schmitz (37., 52.) traf doppelt. „Es war ein sehr chaotisches Spiel, aber wir haben unsere Chancen genutzt“, so Jüchens Trainer Eric Schumacher. Die zweite Garde des VfL machte einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib.