2. Handball-Bundesliga : Dormagen verlässt die Abstiegsränge

Mehrere Dormagener, darunter auch die ganz starken Ian Hüter und Christian Simonsen (v.r.), bedanken sich nach dem Sieg in Emsdetten bei den mitgereisten Fans. Foto: Detlev Zenk/TSV Bayer Dormagen

Dormagen Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer haben starke Nerven bewiesen und das Kellerduell beim TV Emsdetten für sich entschieden. Weil parallel der TV Großwallstadt unterlag, gelang der Sprung auf den rettenden 17. Tabellenplatz.

Von David Beineke

Es ist schon ein gutes Erinnerungsvermögen nötig, um noch zu wissen, wann der TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vor Samstag letztmals einen Nichtabstiegsplatz eingenommen hat. Bis zum 27. Oktober des vergangenen Jahres standen die Dormagener noch über dem Strich, doch dann kam die Auswärtsniederlage beim Dessau-Roßlauer HV, die das Abrutschen auf Rang 18 zur Folge hatte. Seitdem krebsten sie auf den letzten drei Plätzen herum, doch damit ist zumindest vorerst seit dem Kellerduell beim TV Emsdetten Schluss. Der enorm wichtige 31:28 (11:14)-Auswärtssieg bei den zuvor noch punktgleichen, aber im Torverhältnis besseren Emsdettenern setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort und ließ den TSV auf Platz 17 und damit ans rettende Ufer springen.

„Das war natürlich enorm wichtig. Wir haben uns auch von einer wahrlich nicht schlechten Kulisse nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben dem Druck standgehalten“. meinte TSV-Coach Peer Pütz, der mit seiner Mannschaft in der Rückrunde inzwischen auf 13 Punkte zurückblicken kann, von den jüngsten sieben Partien konnten gleich fünf gewonnen werden. Also eindeutig ein Aufwärtstrend, von dem sich Bayer auch nicht von der unglücklichen 17:18-Heimniederlage am Mittwoch gegen die Eulen Ludwigshafen nachhaltig abbringen ließ. Denn auf den Negativrekord an geworfenen Tore ließ die so oft gescholtene Offensive am Samstagabend mit 31 Treffern den Rekordwert der bisherigen Saison folgen. Daran hatten zwei Spieler maßgeblichen Anteil. Neben Rechtsaußen Jan Reimer, der wie in den vergangenen Wochen schon häufiger mit zehn Treffern (vier Siebenmeter) mal wieder zum besten Schützen seines Teams avanciert, ragte Spielmacher Ian Hüter heraus. Gegen Ludwigshafen noch der Pechvogel, als er Sekunden vor Schluss in doppelter Überzahl den Ball fallenließ und damit den möglichen Ausgleich vergab, überzeugte in Emsdetten als Denker und Lenker sowie im Abschluss (sechs Tore). „Ian hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Seine Anspiele waren stark, er ist aber auch immer wieder in die Lücken gestoßen“, sagte sein Trainer Peer Pütz, der aber noch ein Extralob für einen weiteren Spieler parat hatte. Denn neben der starken Offensivleistung avancierte Torwart Christian Simonsen nach dem Seitenwechsel zum Matchwinner.

Info TV Emsdetten – Bayer Dormagen 28:31 (14:11) Emsdetten: Paske (4 Paraden), Krechel (4 Paraden); Östenberg (1), Terhaer (1), Dimitrievski, Schwabe (1), Schramm (3), Kolk (1), Schliedermann (2), Thomas, Holzner (10/5), Stüber (3), Mihaljevic (1), Runarsson (1), Nowatzki (4) Dormagen: Juzbasic (4 Paraden), Simonsen (ab 31., 11 Paraden); Karvatski, Reuland (2), Meuser (4), Senden (5), Biernacki (1), I. Hüter (6), Reimer (10/4), Grgic, P. Hüter (1), Johannmeyer, Grbavac, Seesing, Steinhaus (1), Mast (1) Schiedsrichter: Hillebrand / Umbescheidt. Zuschauer: 1352. Zeitstrafen: 10:8 Minuten. Siebenmeter: 5/5:4/5 (Krechel hält gegen Reimer).

Da kam er nämlich für den an diesem Tag indisponierten Stammkeeper Martin Juzbasic und brachte die gegnerischen Angreifer zur Verzweiflung. Elf Paraden standen letztlich zu Buche, was einer großartigen Quote gehaltener Bälle von 45,83 Prozent entspricht. Offenbar war es nach nur wenigen Einsatzminuten im bisherigen Verlauf der Rückrunde eine Motivationsspritze für ihn, dass Erstligist Leipzig, von wo Simonsen zum TSV gewechselt war, von seinem Zweitspielrecht Gebrauch machte und ihn für das Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen anforderte – auch wenn das Spiel 28:31 verloren ging. „Er ist geduldig geblieben und hat im Training immer gute Leistungen gebracht. Jetzt hat er uns richtig gut unterstützt“, erklärt Pütz.