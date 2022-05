Handball-Regionalliga : NHV schnuppert an Überraschung

Aron Jennes traf siebenmal für den NHV. Foto: A. Woitschützke

Neuss Viel hat nicht gefehlt und Neuss hätte dem Aufstiegsanwärter vor heimischem Publikum eine Niederlage beigebracht. Dass es nicht ganz reichte, lag an dem einen der anderen Fehler zu viel.

In einem hochklassigen Spiel verlor der Handball-Regionalligist Neusser HV vor ungefähr 350 begeisterten Zuschauern gegen den Aufstiegsfavoriten TV Aldekerk nur knapp mit 27:29 (14:15). Letztlich scheiterten die Gastgeber an Kleinigkeiten. So hätten sie bereits in der Anfangsphase 3:0 führen können, vergaben jedoch einen Tempogegenstoß und einen Siebenmeter. So wechselte die Führung bis zum Pausenpfiff stetig und keine der beiden Mannschaften gelang es, sich abzusetzen.

Den besseren Start in den zweiten Spielabschnitt erwischten die Neusser, die mit hohem Tempo einen enormen Druck auf die Aldekerker Deckung ausübten. Der verdiente Lohn war eine 21:17 Führung in der 42. Minute. Dann verließ den NHV jedoch die nötige Geduld in seinen Angriffsbemühungen, womit er es versäumte, den Vorsprung noch weiter auszubauen. Es kam, wie es kommen musste. Die Gäste holten Tor um Tor auf und konnten wieder egalisieren.

Beide Teams lieferten sich einen heißen Kampf und so blieb es bis in die Schlussphase ein absolut offenes Spiel. 40 Sekunden vor dem Ende erzielte Daniel Zwarg zwar noch den 27:28-Anschlusstreffer, doch als der TVA weitere 25 Sekunden später erneut auf zwei Tore davonzog, war die endgültige Entscheidung gefallen. „Wir haben heute wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht“, betonte NHV-Coach Christoph Schon. „Leider haben wir den einen oder anderen kleinen Fehler zu viel gemacht, deshalb geht die Niederlage auch in Ordnung. Wir können stolz auf unsere Leistung.“ Am Dienstag gastiert der NHV dann bei der HG Remscheid.