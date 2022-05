Fußball-Landesliga : SC Kapellen lässt Teutonen keine Chance

Nelson Nwachukwu (l.) von Teutonia Kleinenebroich beim Heinspiel gegen den SC Kapellen im Zweikampf mit Nils Mäker. Foto: FuPa

Rhein-Kreis In der Fußball-Landesliga ist der SCK seiner Favoritenstellung beim Kreisduell in Kleinenbroich eindeutig gerecht geworden. Holzheim machte mit dem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib.

Nach zwei Unentschieden in Folge hatte Teutonia Kleinenbroich nach vielen Wochen der Enttäuschungen eigentlich gehofft, wieder ein Stück weit zu längst vergangen geglaubter Defensivstabilität zurückgefunden zu haben. Doch davon war im Rhein-Kreis-Neuss-Duell auf eigenem Platz gegen den SC Kapellen nichts zu merken. Der Tabellenzweite nahm die schon so gut wie abgestiegenen Gastgeber am Freitagabend nach allen Regeln der Kunst auseinander. Parallel feierte die Holzheimer SG einen immens wichtigen Heimsieg gegen den VfB Hilden II, der ihr einen beruhigenden Abstand auf die Abstiegszone verschafft hat.

Teutonia Kleinenbroich – SC Kapellen 1:6 (0:3). Als Norbert Müller am Donnerstag beim Abschlusstraining auf seinen Kader schaute, war er noch frohen Mutes, tags darauf im Heimspiel gegen den SC Kapellen ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen zu können, das den Aufwärtstrend der beiden vorherigen Wochenenden bestätigen kann. Doch weit gefehlt. Weil Dominik Klouth und Hangpyo Lee passen mussten, waren Umstellungen in der Offensive nötig. Zudem kam Sebastian Thomassen mit gesundheitlichen Problemen zum Spiel, biss aber wegen der Personalknappheit auf die Zähne. „Das konnte nicht gut gehen, dafür ist der Gegner einfach zu stark. Der Sieg der Kapellener geht auch in der Höhe in Ordnung, sie waren uns in allen Belangen überlegen. Das war ein Klassenunterschied gegen die stärkste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison zweimal gespielt haben“, sagte Teutonen-Coach Norbert Müller, der seine Enttäuschung nicht verbergen konnte. Nächsten Freitag kommt die DJK/VfL Giesenkirchen zum Derby und Kellerduell nach Kleinenbroich: „Dann erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft.“

Gegen Kapellen nahm das Unheil schon früh seinen Lauf. Nach einem hohen Ball in den Strafraum schlief die Abwehr der Gäste, wofür sich Dzenan Sinanovic mit dem 1:0 (12.) für Kapellen bedankte. Bis zur Pause folgten noch ein Elfmetertor durch Nils Mäker (20.) und kurz vor dem Gang in die Kabine das 3:0 durch Pablo Ramm. Nach dem Seitenwechsel versuchte Norbert Müller, etwas umzustellen, doch Kapellen ließ sich nicht aus der Spur bringen, sondern legte Treffer durch Dzenan Sinanovic (50.) und Julian Garcia Ramon (60., 78.) nach. Immerhin war es den Gastgebern vergönnt, zehn Minuten vor Schluss einen Ehrentreffer durch Osawa Shinnnosuke zu erzielen. „Wir waren durch die letzten Ergebnisse gewarnt. Aber die Jungs haben es sehr gut gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen“, meinte SCK-Coach Björn Feldberg.