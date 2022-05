Feldhockey : Sieg überdeckt nicht die vielen Defizite

Wieder einmal brennt es lichterloh im Schusskreis des HTC SW Neuss, doch Torhüter Konstantin Hayner kann gegen den einschussbereiten Marienburger Leopold von Nathusius in höchster Not retten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Obwohl dem HTC SW Neuss mit dem 4:3 gegen Marienburg ein im Kampf um den Klassenverbleib in der Zweiten Hockey-Bundesliga Nord immens wichtiger Sieg gelingt, kam bei Trainer Matthias Gräber nicht die rechte Freude auf.

Nach dem im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Hockey-Bundesliga Nord so ungemein wertvollen 4:3-Heimsieg (Halbzeit 1:1) über den Marienburger SC hob der beim HTC SW Neuss auch in seinen aktuellen Rollen als Teamleiter und Hauptsponsor unverzichtbare Carlos Navarette mit Blick auf die Tabelle erst mal die positiven Aspekte des Auftrittes hervor. „Selbst wenn am Ende vier Mannschaften runter müssten, trennen uns jetzt schon vier Siege vom ersten Abstiegsplatz.“

Doch die gute Botschaft verfing bei Trainer Matthias Gräber nicht so richtig. Zwar rechnet auch er nicht mehr damit, dass seine Jungs noch mal in ernsthafte Nöte geraten, „denn das ein oder andere Spiel werden wir sicher noch gewinnen“, doch darum ginge es ihm und seiner Mannschaft nicht ausschließlich. „Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln – und das sehe ich im Moment nicht.“ So ganz unrecht hat der ehemalige Goalgetter mit seiner Kritik nicht. Abgesehen von den drei Punkten und den vier Treffern gab es im Duell mit Marienburg nicht allzu viel, was Spaß machte. „Die hatten die deutlich gefährlicheren Kreissituationen“, stellte der Coach ungehalten fest. Und das habe nicht daran gelegen, dass der Gegner die von Carsten Merge organisierte Abwehr mit hoher Spielkunst vor unlösbare Probleme gestellt hätte, fügte er grantelnd hinzu. „Nein, wir haben einfach nur unfassbar schlecht verteidigt.“

Info Neuss darf jetzt dreimal in Folge zu Hause ran Samstag, 7. Mai HTC Schwarz-Weiß Neuss - Klipper THC Hamburg, Anstoß 16.30 Uhr im Jahnstadion. Hinspiel: 3:2 für Neuss Sonntag, 8. Mai HTC Schwarz-Weiß Neuss - THK Rissen, Anstoß 14 Uhr im Jahnstadion. Hinspiel: 4:1 für Neuss Sonntag, 15. Mai HTC Schwarz-Weiß Neuss - Großflottbeker THGC, Anstoß 14 Uhr im Jahnstadion. Hinspiel: 2:2

Dazu verschwendete Schwarz-Weiß im Angriff in fast schon fahrlässiger Manier erstklassige Einschusschancen. Vor allem die Ausführung der Strafecken entwickelt sich immer mehr zum einem echten Ärgernis. Gegen Marienburg traten die Neusser alles in allem ein Dutzend Mal an, scheiterten dabei aber zumeist recht kläglich. Auch das Tor zum 1:0 in der achten Minute gelang Ivo Otto im Anschluss an eine Ecke von Krystian Sudol erst im Nachschuss. Fahrt nahm das wegen der Probleme von Schiedsrichter Lennart Schöttes bei der kurzen Anreise aus Duisburg mit halbstündiger Verspätung angepfiffene Match auch danach nicht auf. Vor allem im zweiten Viertel kam von den Gastgebern in der Offensive viel zu wenig. Fast schon folgerichtig glich der von Caspar Berbuer eingesetzte Moritz Wierlemann 1:48 Minute vor der Halbzeitpause aus.

„Marienburg war nicht die bessere Mannschaft, aber irgendwie griffiger“, bemängelte Gräber. „Die haben halt das gespielt, was sie können. Und wir nicht.“ Dafür bewies Matthis Schäfer gleich zweimal seinen feinen Torriecher: Kurz nach Wiederbeginn staubte er nach einem satten Schuss von Gracjan Jarzynski zum 2:1 (33.) ab und nur zwei Minute später war er die letzte Station einer von Tim Hagedorn und Finn LangHeinrich initiierten Kombination. „Und wenn wir in der Lage wären, dann noch den vierten und fünften Treffer nachzulegen, wären wir sogar ein Aufstiegskandidat“, sagte Teammanager Stephan Busse.

Doch stattdessen erlaubten es die Neusser, denen in diesen Augenblicken die am Knie operierte Arbeitsbiene Ben Dammer an allen Ecken und Ende fehlt, den unbequemen, aber in der Offensive eher biederen Kölnern, ins Spiel zurückzukommen: Kurz zuvor bei einem Standard noch nah dran am 4:1 (43.), fingen sich die Hausherren im Gegenzug selber die zweite Strafecke. Und die nagelte Berbuer zum 2:3-Anschlusstreffer in den Kasten (43.). Als Wierlemann mit Beginn des letzten Viertels einen Siebenmeter zum Ausgleich nutzte (46.), schien den Schwarz-Weißen der schöne Sieg vollends aus den Händen zu gleiten. Doch ausgerechnet im Moment der größten Not legte Sudol den Ball bei einer weiteren Strafecke zum 4:3 (49.) auf den Schläger des am kurzen Pfosten in Position gelaufenen Hereingebers Ivo Otto. Pech hatte noch in der gleichen Minute Finn LangHeinrich mit einem Pfostenschuss.