Handball-Regionalliga : TVK gibt die passende Antwort

Korschenbroich Von der deftigen Niederlage im Nachholspiel gegen den TV Aldekerk zeigten sich die Korschenbroicher gut erholt. Beim abstiegsbedrohten MTV Dinslaken gab es am Ende einen 28:25-Erfolg.

Die Gäste erwischten den weitaus besseren Start und lagen schnell mit 3:0 in Front. Bei dieser anfänglichen Dominanz sollte es allerdings nicht bleiben. Die zuvor schläfrig wirkenden Hausherren fanden besser zu ihrem Spiel und erzielten in der 13. Minute den Ausgleichstreffer zum 7:7. Erst Ende der ersten Halbzeit gelang es dem TVK erneut, sich ein wenig abzusetzen. Ab der 26. Minute mussten sie dann auf ihren Kreisläufer Philipp Schneider verzichten, der wegen eines Foulspiels mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde.

Nach dem Seitenwechsel gab es nur noch wenig Grund zur Aufregung. Der Vorsprung der Korschenbroicher schwankte immer zwischen drei und sechs Toren und es sah nicht danach aus, dass sie nochmals in Gefahr geraten könnten. In der Schlussphase warf Dinslaken dann noch einmal alles in die Waagschale und konnte auch auf 25:26 verkürzen, allerdings brachte diese Aufholjagd den TV Korschenbroich keinesfalls aus dem Konzept und mit passenden Antworten stellte er den Abstand wieder her. Dienstag geht es dann weiter mit dem Top-Spiel bei Interaktiv Handball.