Radsport : Strahlendes Comeback eines Radklassikers

Das Gewinnerbild im Sportforum Kaarst/Büttgen mit Olympiasiegerinnen Mieke Kröger (3.v.l.) und Franziska Brauße (7.v.l.), die an der Seite von Lea Lin Teutenberg (5.v.r.) bei den Frauen triumphierte, Foto: Dieter Staniek

Büttgen Das seit 1980 in Büttgen ausgetragene Bahnrennen „Spurt in den Mai“ begeisterte nach zweijähriger Corona-Pause gut 800 Zuschauer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Immer am Limit. „Wir im Radsport sind halt so. Wir können gar nicht anders“, stellte Franziska Brauße nach ihrem Sieg beim seit 1980 zum 41. Mal ausgetragenen „Spurt in den Mai“ im Sportforum Kaarst/Büttgen an der Seite der „Quasi-Lokalmatadorin“ Lea Lin Teutenberg lächelnd fest.

Nach elend langer Zwangspause, 2020 und 2021 hatte Corona dem kuscheligen Bahnrennen an der Olympiastraße die Rote Karte gezeigt, war die 23-Jährige, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio mit dem deutschen Bahnvierer auf dem Weg zur Goldmedaille den Weltrekord gleich dreimal förmlich pulverisiert hatte, am Samstag trotz eines glimpflich verlaufenen Sturzes mit leichten Abschürfungen am Arm Hauptdarstellerin eines glänzenden Comebacks, das rund 800 Zuschauer – davon mehr als 300 VIPs (darunter wie fast immer Ex-Weltmeister Berti Vogts) im Innenraum der mächtigen Halle – in seinen Bann zog. Da bekam auch Gesamtleiter Friedhelm Kirchhartz, schon 1963 beim Start der Festspiele im Radsportdorf Büttgen mit dem Straßenrennen dabei, das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Sein Fazit: „Diese Resonanz hatte ich nach den beiden coronabedingten Absagen nicht erwartet. Wir sind mehr als zufrieden. Der VfR Büttgen hat was Tolles auf die Beine gestellt.“

Machen auch auf dem Derny eine gute Figur: Berti Vogts (l.) und Friedhelm Kirchhartz. Foto: Dieter Staniek

Info Der Spurt in den Mai auf der Bahn im Sportforum Omnium der Ladies 1. Lea Lin Teutenberg/Franziska Brauße (Ceratizit-WNT/Pro Cycling Team) 38 Punkte, 2. Finja Smekal (Maxx-Solar Lindig Women Racing/Mieke Kröger (Human Powered Health) 34, 3. Bianca Lust/Tessa Dijksman (Niederlande) 29 Punkte, 4. Alina Lange/Marlene Cleves (VfR Büttgen) 22, 5. Sina Temmen (SG Radschläger Düsseldorf)/Christa Riffel (Team Coop-Hitec Products) 11 Omnium der Asse 1. Theo Reinhardt/Moritz Malcharek (Team rad-net.de) 36 Punkte, 2. Tim Torn Teutenberg/Benjamin Boos (Leopard pro cycling) 31, 3. Denis Rugovac/Jan Kraus (Dukla Cycling/CZE) 20, 4. Martin Alexander Salmon (RV Dudenhofen)/Moritz Augenstein (RSV Schwalbe Ellmendingen) 16, 5. Luca Felix Happke (VfR Büttgen)/Lukas Liss (Stevens Racing Team) 15, 6. Serginho Wilshaus (Global Cycling Team)/Jens Pronk (WV West-Frisia/NL), 7. Sven Thurau/Florian Henrik Dreis (Team Sportforum) 8, 8. Alexander Obert (RSC Ludwigshafen)/Nelson Peetsboom (Breda/NL) 3

Damit lag der langjährige Vorstandsvorsitzende der NEW AG auf einer Wellenlänge mit Theo Reinhardt. Der zweifache Weltmeister meinte nach seinem dritten Triumph in Folge auf dem Büttgener Holzoval seit 2018 – diesmal mit seinem Teamkollegen Moritz Malcharek: „Alle waren so ein bisschen wettkampfsüchtig, das hat man auch an der Stimmung in der Halle gemerkt. Die war richtig gut.“ Dreimal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist schon klasse, doch nichts im Vergleich zur von Lea Lin fortgesetzten Erfolgsgeschichte der Teutenbergs in Büttgen: Auf dem Konto ihres am Wochenende als Sportdirektor des Team Canyon unabkömmlicher Vaters Lars stehen auf Bahn und Straße insgesamt zehn Siege, Onkel Sven gewann einmal. Dass sie am Samstag das Dutzend vollmachte, war der 22-Jährigen zunächst gar nicht bewusst, freute sie jedoch mächtig, „denn das Rennen in Büttgen hat in unserer Familie einen ganz hohen Stellenwert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich früher von einer Seite der Bahn zu anderen gerannt bin, um meinen Papa fahren zu sehen.“ Ihr Plan: „Ich hoffe, nächstes Jahr bin ich hier mit meinem Vater und meinem Bruder am Start. Die beiden haben sich ja schon bei der Winterbahnmeisterschaft in Büttgen gebattelt. Da hat mein Bruder gewonnen.